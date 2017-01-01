В мире было убито 28 журналистов за полгода
Журналисты были убиты в 20 странах в период с января по конец июня этого года, в прошлом году за аналогичный период погибло 66 журналистов.
С начала года в разных частях мира было убито 38 журналистов, чаще всего представители СМИ умирали в Мексике и Афганистане, говорится в отчете неправительственной компании Press Emblem Campaign.
Так, журналисты были убиты в 20 странах в период с января по конец июня этого года. В прошлом году за аналогичный период погибло 66 журналистов.
В организации уточнили, что снижение является положительным и тревожным одновременно.
Наименее спокойными регионами являются Мексика, где за шесть месяцев погибло 9 журналистов, и Афганистан. Там погибло 6 журналистов.
Напомним, что в Украине умер черкасский журналист Вадим Комаров, его избили.
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