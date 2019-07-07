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Сутки на Донбассе: 12 обстрелов, двое травмированных

Комментариев: 1
Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Широкино, Богдановка и Водяное, Новолуганское, Попасная, Золотое-4 и Майорское.
Обстрелы на Донбассе не прекращаются
Обстрелы на Донбассе не прекращаются
 
В воскресенье, 7 июля, сепаратисты нарушили режим прекращения огня 12 раз, в результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили боевые травмы, сообщили в пресс-центре Объединенных сил.
 
"Вооруженные формирования РФ обстреливали позиции подразделений ОС с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из вооружения танков, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении ОС.
 
В частности, обстрелы велись вблизи населенных пунктов Широкино, Богдановка, Водяное, Новолуганское, Попасная, Золотое-4 и Майорское.
 
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Дональд Туск в воскресенье, 7 июля, посетили район проведения операции Объединенных сил (ООС) и побывали в районе разведения сил и средств в Станице Луганской.
 
 
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Теги: Россия, донбасс, ситуация на востоке Украины, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Нинізосереджений    07.07.2019, 23:05
Оценка:  0
Нинізосереджений
Досить брехати!Втрат немає.А серед сепарів як і завжди величезна купа жмурів,також як і завжди було вбито 638 полковників ГРУ РФ.
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