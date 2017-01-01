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Украина направила в США запрос о покупке военного оборудования

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Украина впервые обращается с запросом о приобретении военного оборудования через программу Министерства обороны США.
Украина просит США о военной помощи
Украина просит США о военной помощи
 
Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор сообщил, что Украина впервые обратилась к Соединенным Штатам с запросом для приобретения военного оборудования через программу Министерства обороны Штатов.
 
"Рад сообщить, что Украина впервые обратилась с запросом приобрести военное оборудование через программу продажи Минобороны США. Мы начинаем процесс рассмотрения этого запроса", - заявил Тейлор.
 
Он добавил, что Соединенные Штаты "твердо стоят на позиции поддержки суверенитета, территориальной целостности Украины и реформирования ее оборонного сектора".
 
Напомним, ранее сообщалось, что США выделят Украине 4 миллона долларов на усиление защищенности военных складов. 
 
Также Конгресс США утвердил весь пакет помощи по безопасности на сумму 250 млн долларов, который должен быть предоставлен Украине в 2019 году по линии Пентагона на цели усиления национальной безопасности и обороны.
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Теги: США, Украина-США, Пентагон, посольство США, ВСУ, военная помощь
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Источник: korrespondent.net

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