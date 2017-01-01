Украина направила в США запрос о покупке военного оборудования

Украина впервые обращается с запросом о приобретении военного оборудования через программу Министерства обороны США.

Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор сообщил, что Украина впервые обратилась к Соединенным Штатам с запросом для приобретения военного оборудования через программу Министерства обороны Штатов.