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Туск прокомментировал визит на Донбасс

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На востоке Украины продолжается трагедия, подчеркнул председатель Европейского совета.
Дональд Туск посетил Донбасс
Дональд Туск посетил Донбасс
president.gov.ua
 
Президент Европейского Совета Дональд Туск после визита в зону проведения операции Объединенных сил (ООС) заявил, что на востоке Украины продолжается трагедия с гуманитарными последствиями. Об этом он написал в Twitter 7 июля.
 
"Посетил Станицу Луганскую сегодня с президентом Владимиром Зеленским. Трагедия на востоке Украины продолжается, с гуманитарными последствиями для местных жителей, оказавшихся в ловушке войны России", - отметил Туск.
 
Он также добавил, что провел хорошие встречи с украинскими военными, наблюдателями ОБСЕ, а также гуманитарными организациями.
 
Ранее сообщалось, что Зеленский и Туск посетили район проведения ООС, где их сопровождали главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак, командующий ООС генерал-лейтенант Александр Сирский, а также председатель Государственной пограничной службы Сергей Дайненко.
 
Напомним, 26 июня на Донбассе началось разведение сил, которое завершилось отводом военных  с обеих сторон из Станицы Луганской.

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Теги: Туск, фото, донбасс, Дональд Туск, Владимир Зеленский, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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