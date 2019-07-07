Туск прокомментировал визит на Донбасс

На востоке Украины продолжается трагедия, подчеркнул председатель Европейского совета.

Президент Европейского Совета Дональд Туск после визита в зону проведения операции Объединенных сил (ООС) заявил, что на востоке Украины продолжается трагедия с гуманитарными последствиями. Об этом он написал в Twitter 7 июля.

"Посетил Станицу Луганскую сегодня с президентом Владимиром Зеленским. Трагедия на востоке Украины продолжается, с гуманитарными последствиями для местных жителей, оказавшихся в ловушке войны России", - отметил Туск.

Он также добавил, что провел хорошие встречи с украинскими военными, наблюдателями ОБСЕ, а также гуманитарными организациями.

Visited Stanitsa Luhanska today with President @ZelenskyyUa. The tragedy in eastern Ukraine continues, with disastrous humanitarian consequences for local people trapped by Russia’s war. Good meetings with brave Ukrainian soldiers, the OSCE monitors and humanitarian agencies. pic.twitter.com/6hLHYMk46b — Donald Tusk (@eucopresident) July 7, 2019

Ранее сообщалось, что Зеленский и Туск посетили район проведения ООС , где их сопровождали главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак, командующий ООС генерал-лейтенант Александр Сирский, а также председатель Государственной пограничной службы Сергей Дайненко.

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