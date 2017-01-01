Россия в ПАСЕ: к демаршу присоединился глава британской делегации
Роджер Гейл присоединился к финальному заявлению Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии, Эстонии и Швеции о кризисе в Совете Европы.
Глава делегации Великобритании в ПАСЕ Роджер Гейл присоединился к демаршу стран против возврата полномочий российской делегации. Об этом в воскресенье, 7 июля, написал в Facebook председатель украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев.
"К совместному заявлению по результатам демарша в ПАСЕ делегатов семи стран, кроме представителей Швеции, присоединился глава делегации Великобритании. Работаем дальше", – отметил Арьев.
Напомним, 26 июня ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.
В ответ на это делегация Украины покинула сессию ассамблеи, а Верховная Рада отменила приглашение для наблюдателей на выборах от ПАСЕ.
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