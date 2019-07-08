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"Ничего святого". Филарет дал интервью телеканалу Россия-24

Комментариев: 3
На российском телеканале вышел сюжет "Ничего святого" с Филаретом. Почетный патриарх в интервью раскритиковал Томос и ПЦУ.

Почетный патриарх Филарет дал интервью пропагандистскому телеканалу Россия-24. Специальный репортаж журналистки Анны Афанасьевой под названием "Ничего святого" опубликован 6 июля на YouTube.

В разговоре с российской журналисткой Анной Афанасьевой Филарет рассказал о своих претензиях к полученному Украиной томосу. Почетный патриарх выразил несогласие с названием новой церкви, а также с содержанием томоса.

"Если бы был поставлен вопрос о том, что я отстраняюсь от управления церковью, я бы на такие условия не пошел", - сказал Филарет.

На вопрос журналистки: "правильно ли я понимаю, что вас фактически обманули?". Патриарх ответил утвердительно: "и президент обманул, и митрополит Епифаний".

Ранее Филарет сравнил Епифания с Иудой. Глава Киевского патриархата вспомнил о библейском изменнике, говоря о конфликте со своими учениками.

Напомним, в ПЦУ действия Филарета назвали следствием  "необратимых возрастных изменений".

 

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Теги: церковь, видео, православная церковь, интервью, Вселенский патриарх. Филарет, Филарет, российские СМИ, томос, автокефалия, ПЦУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Нинізосереджений    08.07.2019, 08:17
Оценка:  0
Нинізосереджений
Тільки що ви прочитали про зраду за номером 837473...
Kamanavt_ua    08.07.2019, 08:14
Оценка:  -1
Kamanavt_ua
У Попов только один Бог-деньги! Все остальное вера, идеалы, .... От лукавого
VB77    08.07.2019, 08:11
Оценка:  +1
VB77
А Филарет то, просто карьерист.
VSHIVANKA    08.07.2019, 08:05
Оценка:  +1
VSHIVANKA
А ТЕРМОС ТО НЕНАСТОЯЩИЙ!!!
MNI1957    08.07.2019, 08:02
Оценка:  +2
MNI1957
а .пётр то оказался простым барыгой
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