Итоги 7 июня: Зе и Туск в Станице Луганской и миллионный гей-прайд

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Президент посетил Одессу и Станицу Луганскую, Британия поддержала Украину, а в Кельне произошел рекордный гей-прайд. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Зеленский осмотрел корабли НАТО в Одессе и представил главу Луганской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 7 июля посетил Луганскую и Одесскую области.

Глава государства в Одесской области принял участие в мероприятиях по случаю дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и проведения украинско-американских военных учений Sea Breeze 2019.

Также глава государства представил новоназначенного главу Луганской областной государственной администрации Виталия Комарницкого.

Британия присоединилась к демаршу против РФ в ПАСЕ

Глава делегации Великобритании в ПАСЕ Роджер Гейл присоединился к демаршу стран против возврата полномочий российской делегации.

Об этом сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев. “К совместному заявлению по результатам демарша в ПАСЕ делегатов семи стран, кроме представителей Швеции, присоединился глава делегации Великобритании“, – отметил Арьев.

Напомним, 26 июня ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме. В ответ на это делегация Украины покинула сессию ассамблеи, а Верховная Рада отменила приглашение для наблюдателей на выборах от ПАСЕ.

Зеленский и Туск осмотрели Станицу Луганскую

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Дональд Туск посетили район проведения операции Объединенных сил и побывали в районе разведения сил и средств в Станице Луганской.

Их сопровождал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, командующий ООС генерал-лейтенант Александр Сирский, а также председатель Государственной пограничной службы Сергей Дайненко.

На КПВВ Станица Луганская генерал-лейтенант Александр Сирский ознакомил Владимира Зеленского и Дональда Туска с текущей ситуацией на этом участке.

Также президент Украины и Президент Европейского совета пообщались с представителями СММ ОБСЕ и местными жителями.

Гордон подал на Соколову иск на 1 млн грн

Журналист Дмитрий Гордон подал в суд на свою коллегу Янину Соколову за интервью с лидером партии 5.10 Геннадием Балашовым в ее проекте Рандеву, которое состоялось в марте.

Цена вопроса: 1 миллион гривен. Причина: посягательство на его честь и достоинство, деловую репутацию, cообщила Соколова. По мнению журналистки, причиной подачи иска могло стать заявление Балашова, что Гордон и кандидат в депутаты Игор Смешко - проекты политика Виктора Медведчука и работают на пользу кума Путина.

“Акцентирую: это было сказано ртом господина Балашова. Не мной, не в сопроводительной начитке. А именно гостем“, - подчеркнула Соколова.

Гей-прайд в Кельне собрал 1,2 млн участников

В кельнском гей-прайде в воскресенье, 7 июля, приняли участие около 1,2 миллиона человек. Это больше, чем население этого города, слегка превышающее 1 миллион человек.

В параде участвовало 148 организованных групп. Гей-прайд прошел без происшествий. В этом году мероприятие было приурочено к 50-летию Стоунволлских протестов в Нью-Йорке.

В субботу 28 июня 1969 года несколько полицейских в Нью-Йорке устроили рейд в баре “Стоунволл-инн“, где они искали доказательства “непристойного поведения“ посетителей бара. Облава переросла в стычки с полицией. Бар был фактически сожжен. Эти события привели к мобилизации ЛГБТ-движения.

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