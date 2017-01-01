Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий

Большинству регионам страны сегодня обещают дожди и грозы.

Синоптики Укргидрометцентра обещают Украине сегодня много дождей и гроз. Солнца стоит ждать только нескольким регионам.

Читай также: Синоптики рассказали, где ждать гроз и шквалов

На западе Украины сегодня ожидаются дожди и грозы. Солнечно будет в Луцке, Ровно и Тернополе. Воздух прогреется от +20 до +24 градусов по Цельсию.

На востоке страны сегодня синоптики обещают обильные дожди и грозы на протяжении дня. Несмотря на это, на улице будет довольно жарко - +22…+29 градусов.

Южным регионам сегодня стоит готовиться к осадкам в виде дождя. Синоптики предупредили о грозах и шквалах. На термометре от +25 до +29 градусов по Цельсию.

Читай также: Во Франции вводят ограничения на воду из-за жары

На севере Украины сегодня солнечно. Синоптики не обещают дождей и гроз. Воздух прогреется от +21 до +23 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине сегодня обильные дожди и грозы на протяжении дня. Столбик термометра поднимется в от отметки +21 до +25 градусов.

В Киеве сегодня облачно с прояснениями. Воздух прогреется от +21 до +23 градусов по Цельсию.

Напомним, в Украине объявлено штормовое предупреждение. 7 июля в Украине ожидаются сильные дожди и грозы, местами порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.