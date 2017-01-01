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Британский самолет-разведчик летает над побережьем Крыма

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Тем временем РФ обвинили в нарушении конвенции Монтре из-за повышения активности подводных лодок в Черном и Средиземном морях.
Британский разведчик кружит на Черным морем
Британский разведчик кружит на Черным морем
wikipedia.org

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Самолет радиоэлектронной разведки Sentinel R.1 ВВС Великобритании замечен у побережья Крыма. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar, сообщают Новости Крыма.

По данным ресурса, в 6:15 самолет-разведчик проводил разведывательный полет вдоль черноморского побережья Краснодарского края, а затем облетел побережье Крымского полуострова. 

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При этом отмечается, что британский самолет обошел зону действия радиоэлектронной борьбы в районе Севастополя.

Ранее в Черном море также активизировались российские подводные лодки. Генштаб Украины обвинил Россию в нарушении конвенции Монтре, указав на повышение активности российских подводных лодок в Черном и Средиземном морях.

Напомним, ранее сообщалось, что на встрече Россия-НАТО первым вопросом обсудили Украину.

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Теги: РФ, Украина, Британия, самолет-разведчик, Черное море
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