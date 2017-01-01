Верховный суд отменил для ЦИК повторную жеребьевку партий

В Центризбиркоме радуются тому факту, что выборы в парламент не будут сорваны.

Читай также: "Творчеству судей нет границ": ЦИК обжалует решение о новой жеребьевке

Верховный суд отменил повторную жеребьевку партий. Об этом в Facebook сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая.

“Все же есть справедливость! Мы выиграли Верховный! Выборам 21 июля быть!“, - написала секретарь.

Представительница Центризбиркома также добавила постскриптум “PS. Давно я так не волновалась“.

Читай также: Разумков предупредил о возможном срыве выборов из-за жеребьевки

Суд обязал ЦИК провести повторную жеребьевку партий перед выборами Рады 21 июля, притом что 5 млн бюллетеней уже были отпечатаны. Это ставило само проведение выборов под угрозу.

"Слуга народа" ранее обратилась в суд по поводу повторной жеребьевки, требуя ее отменить.