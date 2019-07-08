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Билецкий: Мы даем Зеленскому 24 часа для ответа на информационный шабаш Кремля

Комментариев: 9
Лидер Нацкорпуса поставил Зеленскому ультиматум касательно планов проведения телемоста с Россией.
Андрей Билецкий поставил условие президенту
Андрей Билецкий поставил условие президенту
nationalcorps.org

Лидер Нацкорпуса и внефракционный народный депутат Андрей Билецкий ответил на планы телеканала NewsOne провести телемост с Россией. Об этом он написал на своем Telegram-канале.

Что мы, украинские националисты, по этому поводу думаем: Путину "нужно поговорить" – пусть он поговорит с 13 тысячами мертвых, которых убили его солдаты в нашей стране. А нам по этому поводу "нужно поговорить" с нашим новым президентом Владимиром Зеленским, - заявил Билецкий.

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Также лидер Нацкорпуса публично поставил Зеленскому ультиматум. Националисты дают Зеленскому 24 часа для того, чтоб дать адекватный ответ на “подготовку информационного шабаша Кремля”

Ответ должен быть адекватным. Лидера страны, которое находится в состоянии войны. НЕ клоуна, а не артиста с олигархический корпоративов, а президента. Иначе ответ "зеленым человечкам" Кремля начнут давать "черные человечки". Думай-те! - добавил Билецкий.

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Напомним, националисты объединяются в единую структуру. После парламентских выборов националисты образуют единую структуру в Украине, анонсировал глава Нацкорпуса Билецкий. 

 

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Теги: Билецкий, Нацкорпус, телемост, Зеленский
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Комментариев (10)
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ВосставшийИзБана    08.07.2019, 11:20
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Лично я за проведение моста. Пусть весь мир увидит московитское хамство и жлобство. Там конечно есть и нормальные люди, но их мало и на этот мост их не допустят.
nfhvyt    08.07.2019, 11:26
Оценка:  +1
nfhvyt
Как будто про украинскую делегацию в ПАСЕ написал )))))
VSHIVANKA    08.07.2019, 11:18
Оценка:  0
VSHIVANKA
ПРИКОЛЬНО .....))))
ИНТЕРЕСНО БУДЕТ ПОНАБЛЮДАТЬ ЗА ТЕМ , ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ ....)))
ЕЩЁ РАЗ СОЖАЛЕЮ О ТОМ , ЧТО РОССИЯ И ЛДНР В 2014 ГОДУ ПОВЕРИЛИ ЭТИМ ТВАРЯМ И ИХ ХОЗЯЕВАМ С ВАШИНГТОНА , И СОГЛАСИЛИСЬ НА ПОДПИСАНИЕ МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЙ .....
А ВЕДЬ КАКИЕ БЫЛИ ВРЕМЕНА ...
КАКИЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ СВОДКИ ...
VSHIVANKA    08.07.2019, 11:20
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ЗЕЛЕНОДОЛЬЕ , САУР МОГИЛА , ИЛОВАЙСК , ДЕБАЛЬЦЕВО .....
СЛАВНАЯ БЫЛА ОХОТА .....
УЖЕ БЫ ВСЁ ЗАКОНЧИЛОСЬ .....
ВосставшийИзБана    08.07.2019, 11:21
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Москву никакие соглашения никогда не останавливали. А в 2014 году они просто хорошо рога себе пообломали.
udacha+++    08.07.2019, 11:17
Оценка:  -2
udacha+++
Дааа, не будет войны, не будет течь рекой бабло нацикам, вот и весь их патриотизм. Пусть ответят мертвым детям Донбасса- херои. Раз "радиют за Родину, то Родину защищают бесплатно. Не будет финансирования , весь патриотизм испариться. Че эфира-то боятся, не дай Бог народ правду услышит и погонят их
sv_sim    08.07.2019, 11:16
Оценка:  0
sv_sim
каждый выпердыш теперь будет ультиматумы ставить? или он хочет не 13 а 20 тыс наших солдат похоронить??? Переговоры нужны и точка
ВосставшийИзБана    08.07.2019, 11:18
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Ну, как артикль вел себя во время выборов - так теперь к нему и будут относиться. Это он задал такой тон общения.
Глод    08.07.2019, 10:27
Оценка:  +3
Глод
Кто ты такой чтоб президенту ультиматум ставить? И, собственно, что плохого в телемосте? Разговаривать-то все-равно придется.
Media-sapiens    08.07.2019, 10:26
Оценка:  +2
Media-sapiens
Музычке пусть ультиматумы ставит...
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