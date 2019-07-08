Билецкий: Мы даем Зеленскому 24 часа для ответа на информационный шабаш Кремля

Лидер Нацкорпуса поставил Зеленскому ультиматум касательно планов проведения телемоста с Россией.

Лидер Нацкорпуса и внефракционный народный депутат Андрей Билецкий ответил на планы телеканала NewsOne провести телемост с Россией. Об этом он написал на своем Telegram-канале.

Что мы, украинские националисты, по этому поводу думаем: Путину "нужно поговорить" – пусть он поговорит с 13 тысячами мертвых, которых убили его солдаты в нашей стране. А нам по этому поводу "нужно поговорить" с нашим новым президентом Владимиром Зеленским, - заявил Билецкий.

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Также лидер Нацкорпуса публично поставил Зеленскому ультиматум. Националисты дают Зеленскому 24 часа для того, чтоб дать адекватный ответ на “подготовку информационного шабаша Кремля”

Ответ должен быть адекватным. Лидера страны, которое находится в состоянии войны. НЕ клоуна, а не артиста с олигархический корпоративов, а президента. Иначе ответ "зеленым человечкам" Кремля начнут давать "черные человечки". Думай-те! - добавил Билецкий.

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Напомним, националисты объединяются в единую структуру. После парламентских выборов националисты образуют единую структуру в Украине, анонсировал глава Нацкорпуса Билецкий.