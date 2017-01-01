Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во время саммита Украина ЕС подпишут соглашения на десятки миллионов евро

Комментариев: 0
Всего планируется заключить пять соглашений по итогам сегодняшнего мероприятия в Киеве.
Саммит Украина-ЕС закончится подписанием пяти соглашений
Саммит Украина-ЕС закончится подписанием пяти соглашений
EPA/UPG

Читай также: Россия в ПАСЕ: к демаршу присоединилась Британия

Постпред Украины при ЕС Николай Точицкий заявляет, что в рамках саммита Украина-ЕС, который состоится сегодня в Киеве, будут подписаны пять документов. Об этом сообщает УНИАН.

“Во-первых, будет пять документов“, - сказал Точицкий. По его словам, что после агрессии РФ в Керченском проливе ЕС направил в Приазовье группу экспертов.

Читай также: Туск прокомментировал визит на Донбасс

Последние предложили проект на сумму в 10 млн евро для развития инфраструктурных проектов, открытие специального офиса Евросоюза в Мариуполе для осуществления учений в области децентрализации и бизнес-проектов. 

Также один из документов будет касаться программы технического сотрудничества. “Речь идет о серьезной сумме. Помощь в адаптации нашего Соглашения об ассоциации“, - сказал Точицкий. 

Читай также: Зеленский и Туск посетили Станицу Луганскую

Кроме того, будут подписаны еще соглашения в части децентрализации и помощи в борьбе с коррупцией.

Напомним, сегодня в Мариинском дворце пройдет саммит Украина-ЕС. Его проведут президент Владимир Зеленский, президенты Евросовета и Еврокомиссии Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер.

Поделись:
Теги: Украина-ЕС, саммит, Киев, Зеленский, Туск, Ассоциация с ЕС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь