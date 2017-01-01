Во время саммита Украина ЕС подпишут соглашения на десятки миллионов евро

Всего планируется заключить пять соглашений по итогам сегодняшнего мероприятия в Киеве.

Читай также: Россия в ПАСЕ: к демаршу присоединилась Британия

Постпред Украины при ЕС Николай Точицкий заявляет, что в рамках саммита Украина-ЕС, который состоится сегодня в Киеве, будут подписаны пять документов. Об этом сообщает УНИАН.

“Во-первых, будет пять документов“, - сказал Точицкий. По его словам, что после агрессии РФ в Керченском проливе ЕС направил в Приазовье группу экспертов.

Читай также: Туск прокомментировал визит на Донбасс

Последние предложили проект на сумму в 10 млн евро для развития инфраструктурных проектов, открытие специального офиса Евросоюза в Мариуполе для осуществления учений в области децентрализации и бизнес-проектов.

Также один из документов будет касаться программы технического сотрудничества. “Речь идет о серьезной сумме. Помощь в адаптации нашего Соглашения об ассоциации“, - сказал Точицкий.

Читай также: Зеленский и Туск посетили Станицу Луганскую

Кроме того, будут подписаны еще соглашения в части децентрализации и помощи в борьбе с коррупцией.

Напомним, сегодня в Мариинском дворце пройдет саммит Украина-ЕС. Его проведут президент Владимир Зеленский, президенты Евросовета и Еврокомиссии Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер.