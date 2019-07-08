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"По морде получите": Порошенко пригрозил в ответ на крики "Ганьба!"

Комментариев: 4
Экс-президент отреагировал на крики "Ганьба!" в свой адрес от оппонентов.
Порошенко пригрозил оппонентам дракой
Порошенко пригрозил оппонентам дракой
president.gov.ua/

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Во время визита в Хмельницкий экс-президент Петр Порошенко пообещал “бить по морде“ “провокаторо“, которые кричали ему “Позор!“. Об этом пишет местное издание Marik, приводя видео.

Политик посетил Хмельницкую область вместе с командой 4 июля. Партийцы побывали в поселках Меджибоже, Ярмолинцах, городах Хмельницком, Дунаевцах и Каменце-Подольском.

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Встречи партийцев с общинами в Меджибоже и Дунаевцах прошли без инцидентов. Зато в Хмельницком запланированная прогулка по улице Проскуровской началась с двухчасовым опозданием. 

При этом Петра Порошенко и его команду сопровождали не только местные партийцы и сторонники, но и политические оппоненты, которые выкрикивали экс-президенту унизительные выкрики. 

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Сам он заявил: “И они думают, что мы будем постоянно наблюдать, и чтобы нас преодолеть, достаточно заслать провокатора одного, который крикнет “Позор“. В следующий аз по морде получите!“.

Напомним, ранее Александр Данилюк подтвердил свои претензии на должность премьер-министра.

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Теги: Порошенко, оппоненты, "ЕС", выборы, крики
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Комментариев (4)
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Ira0956    08.07.2019, 11:25
Оценка:  0
Ira0956
который был вынесен на повестку дня в Совбезе ООН. Выяснилось следующее: свои границы Украина не зарегистрировала ещё с декабря 1991 года.

Другими словами, границы Украины, в качестве суверенного государства, не были задекларированы и зарегистрированы в ООН.Следовательно, никаких правонарушений
Ira0956    08.07.2019, 11:25
Оценка:  0
Ira0956
по отношению к Украине со стороны России не было, и быть не может в принципе. В соответствии с договором СНГ, Украина есть административным округом СССР. Следовательно, обвинить кого-либо в сепаратизме или же насильственном изменении целостности границ государства Украины невозможно вообще никого.
designandrey65    08.07.2019, 11:24
Оценка:  0
designandrey65
Это его скрытая сущность раскрылась...
Ira0956    08.07.2019, 11:24
Оценка:  0
Ira0956
Генсек ООН заявил, что Украины, как государства нет и никогда не было
Пан Ги Мун, генсек Организации объединённых наций, сделал ошеломляющее открытие, распространение которого в украинских СМИ и на Интернет-ресурсах тут же было запрещено.
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