"По морде получите": Порошенко пригрозил в ответ на крики "Ганьба!"

Экс-президент отреагировал на крики "Ганьба!" в свой адрес от оппонентов.

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Во время визита в Хмельницкий экс-президент Петр Порошенко пообещал “бить по морде“ “провокаторо“, которые кричали ему “Позор!“. Об этом пишет местное издание Marik, приводя видео.

Политик посетил Хмельницкую область вместе с командой 4 июля. Партийцы побывали в поселках Меджибоже, Ярмолинцах, городах Хмельницком, Дунаевцах и Каменце-Подольском.

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Встречи партийцев с общинами в Меджибоже и Дунаевцах прошли без инцидентов. Зато в Хмельницком запланированная прогулка по улице Проскуровской началась с двухчасовым опозданием.

При этом Петра Порошенко и его команду сопровождали не только местные партийцы и сторонники, но и политические оппоненты, которые выкрикивали экс-президенту унизительные выкрики.

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Сам он заявил: “И они думают, что мы будем постоянно наблюдать, и чтобы нас преодолеть, достаточно заслать провокатора одного, который крикнет “Позор“. В следующий аз по морде получите!“.

Напомним, ранее Александр Данилюк подтвердил свои претензии на должность премьер-министра.