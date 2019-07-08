В Бердичеве мужчина умер, подавившись шашлыком

Во время застолья один из отдыхающих случайно подавился шашлыком. Он умер на месте происшествия.

Несчастный случай произошел в одном из парков Бердичева depositphotos.com

В городе Бердичев Житомирской области произошел трагический случай. В одном из местных парков мужчина умер, когда ел приготовленный шашлык.

Об этом сообщает местное издание Бердичев.biz в понедельник, 8 июля.

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Отмечается, что на минувших выходных компания местных жителей решила провести время на природе и пожарить. Во время застолья один из отдыхающих случайно подавился шашлыком. Он умер на месте происшествия, не дождавшись приезда скорой.

Информацию о несчастном случае подтвердил начальник Бердичевского отделения полиции Олег Мельничук. Он отметил, что погиб местный житель 1967 г.р. Выясняются все обстоятельства трагедии.

Как сообщалось, в апреле 2018 в Киеве возле метро Черниговская умер мужчина, подавившись куском сала.