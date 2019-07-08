Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Бердичеве мужчина умер, подавившись шашлыком

Комментариев: 5
Во время застолья один из отдыхающих случайно подавился шашлыком. Он умер на месте происшествия.
Несчастный случай произошел в одном из парков Бердичева
Несчастный случай произошел в одном из парков Бердичева
depositphotos.com

В городе Бердичев Житомирской области произошел трагический случай. В одном из местных парков мужчина умер, когда ел приготовленный шашлык.

Об этом сообщает местное издание Бердичев.biz в понедельник, 8 июля.

Читай также: Киевлян с ботулизмом привезли в больницу, но сыворотки им не нашлось

Отмечается, что на минувших выходных компания местных жителей решила провести время на природе и пожарить. Во время застолья один из отдыхающих случайно подавился шашлыком. Он умер на месте происшествия, не дождавшись приезда скорой.

Информацию о несчастном случае подтвердил начальник Бердичевского отделения полиции Олег Мельничук. Он отметил, что погиб местный житель 1967 г.р. Выясняются все обстоятельства трагедии.

Как сообщалось, в апреле 2018 в Киеве возле метро Черниговская умер мужчина, подавившись куском сала.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: несчастные случаи, смерть, Бердичев, мужчина, шашлыки, Житомирская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
ZlobbniyZusul    08.07.2019, 11:53
Оценка:  -1
ZlobbniyZusul
Браво, супер новость!
ВосставшийИзБана    08.07.2019, 12:04
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Главное - очень актуальная для страны.
Boxerogos    08.07.2019, 11:50
Оценка:  0
Boxerogos
Жаль человека.(((
ВосставшийИзБана    08.07.2019, 12:04
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Пищу нужно пережевывать, а не заглатывать кусками. И разговаривать не нужно, когда жуешь.
ВосставшийИзБана    08.07.2019, 11:40
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Красиво ушел.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь