Преступнипки унесли кассеты с деньгами.

Никто из людей не пострадал

В Днепре ночью взорвали и ограбили банкомат

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В Днепре ночью взорвали и ограбили банкомат

В городе Днепр в ночь на понедельник, 8 июля, неизвестные взорвали банкомат и унесли кассеты с деньгами.

Об этом сообщает “Информатор“.

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Взрыв прогремел около 03:55 на улице Андрея Сахарова, 78А в магазине автозапчастей, внутри которого находится банкомат “Приватбанка“. На место ЧП первыми приехали сотрудники охранной фирмы “Гуард“, увидев, что произошел взрыв и поврежден банкомат, они и вызвали полицию.

Вместе с собственником магазина полицейские осмотрели помещение внутри и обнаружили, что из банкомата пропали кассеты, в которых хранились деньги. На асфальте возле здания удалось заметить следы от колес автомобиля. На месте работают правоохранители. Детали выясняются.

Как сообщалось 25 июня, в Харькове орудует банда грабителей, взрывающая по ночам банкоматы.