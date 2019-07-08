В Днепре ночью взорвали и ограбили банкомат
В городе Днепр в ночь на понедельник, 8 июля, неизвестные взорвали банкомат и унесли кассеты с деньгами.
Об этом сообщает “Информатор“.
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Взрыв прогремел около 03:55 на улице Андрея Сахарова, 78А в магазине автозапчастей, внутри которого находится банкомат “Приватбанка“. На место ЧП первыми приехали сотрудники охранной фирмы “Гуард“, увидев, что произошел взрыв и поврежден банкомат, они и вызвали полицию.
Вместе с собственником магазина полицейские осмотрели помещение внутри и обнаружили, что из банкомата пропали кассеты, в которых хранились деньги. На асфальте возле здания удалось заметить следы от колес автомобиля. На месте работают правоохранители. Детали выясняются.
Как сообщалось 25 июня, в Харькове орудует банда грабителей, взрывающая по ночам банкоматы.