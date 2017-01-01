В Минобороны при журналистах провели проверку бронежилетов

Из-за расследования ГБР Минобороны может принимать бронежилеты на склады, но пока не может поставлять их в войска.

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В Минобороны показали, как проверяют бронежилеты прежде чем отправить их армии. Экземпляр для баллистической экспертизы был выбран присутствующими журналистами.

Об этом сообщает 5 канал.

Бронежилеты принимаются партиями по 1000 штук. Для баллистической экспертизы контроллер из Минобороны берет один экземпляр на заводе предприятия “Темп 3000“ в городе Богуславе Киевской области, там расположены мощности для полного цикла производства. Стоит отметить, что закупают эти бронежилеты не только для армии.

“Здесь также, таким же образом, по такой же технологии производятся бронежилеты для других силовых структур. Но есть разница в том, что мы убеждаемся во всех этих этапах контроля, другие силовые структуры принимают по количеству при наличии документов производителя“, – комментирует начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Марченко.

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Напомним, на прошлой неделе следователи Государственного бюро расследований провели обыски у сотрудников Минобороны. Глава ГБР Роман Труба заявил, что на фронт планировали отправить некачественные средства защиты. В Минобороны объясняют: заказали в этом году 20 тысяч, уже приняли 11 тысяч. К какой именно партии ГБР предъявляет претензии и на каком основании, не знают.

“Я не видел, какие бронежилеты вынимались, первое. Во-вторых, я не видел документы, подтверждающие прострел этих бронежилетов. Все“, – прокомментировал начальник территориального центра контроля качества вещевого имущества Минобороны Юрий Мельник.

Журналисты показывают, какой бронежилет взять на экспертизу. Проверяется комплектация, маркировка и вес изделия. После этого контрольный экземпляр пломбируется. Выбранный бронежилет везут в Киев в сертифицированную лабораторию в Национальном университете обороны им. Черняховского. На этот раз опломбированный экземпляр сопровождают журналисты. После осмотра одну часть бронежилета сразу несут в тир. На прочность испытывают патронами для пистолета Макарова и снайперской винтовки Драгунова.

Вторую часть бронежилета ставят на дождевание. Его проводят в течение часа с одной стороны, и еще пять минут с другой.

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Испытания дождеванием по стандарту проводят раз в два года, говорят в Минобороны. Его продемонстрировали журналистам, поскольку в ГБР заявляли, что именно мокрый бронежилет простреливается. Дело в том, что его защитные свойства могут уменьшаться в мокром состоянии.

Информации о трагических случаях на фронте из-за некачественных бронежилетов у Минобороны нет.

“По запросу на медицинский департамент нам пришел ответ, что данные случаи им тоже неизвестны. Поэтому пока можем говорить, что не было у нас случаев, когда боец пострадал от бронежилета“, – прокомментировал начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Марченко.

Из-за расследования ГБР Минобороны может принимать бронежилеты на склады, но пока не может поставлять их в войска.

Как сообщалось 1 июля, полковник Минобороны организовал схему хищений на “Антонове“.