Убийство Инны Дубик: 24-летний подозреваемый был дважды судим
В убийстве 14-летней Инны Дубик из села Миролюбовка Днепропетровской области сознался 24-летний местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
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Девочка пропала еще 23 июня. Однако ее мать заметила пропажу ребенка 29 июня тогда же обратилась в полицию.
В тот же день полицейские разработали план оперативного розыска девочки. В ходе спецоперации были разработаны несколько версий. Девочку искали полицейские, волонтеры, жители села и подразделения Нацгвардии.
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В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след 24-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве несовершеннолетней. Он рассказал обстоятельства преступления и признался, где спрятал тело. Вечером 5 июля тело ребенка со следами насильственной смерти обнаружили в лесополосе вблизи села, где девочка проживала. По предварительному заключению судмедэкспертизы, смерть девочки наступила около 2-х недель назад.
Предварительно известно, что парень уже дважды отбывал наказание в местах лишения свободы. За умышленное убийство и изнасилование 14-летней Инны парень может получит пожизненное заключение.
Напомним, известны подробности убийства 14-летней Инны под Днепром. Известно, что родители заметили пропажу дочери только спустя неделю.
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