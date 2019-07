"Крым - это Украина": Тейлор посетил адмнграницу с АРК

Читай также: Старый знакомый. Кто будет рулить посольством США

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в конце прошлой недели посетил админграницу с аннексированным Крымом. Об этом пишет посольство США в Украине в Twitter.

“Во время поездки, организованной СНБО, Временный поверенный в делах Тейлор посетил админкордон с Крымом. Крым - это Украина!“, - говорится в сообщении.

Читай также: В день прибытия Тейлора посольство США “заминировали“

Crimea is Ukraine! CDA Taylor traveled to the administrative boundary line of Crimea on a trip organized by the NSDC with reps from the NSDC, SBU, Ukrainian Armed Forces & Crimean Tatar community & emphasized unwavering 🇺🇸support for Ukraine’s sovereignty & territorial integrity pic.twitter.com/0dxzZLcDmi