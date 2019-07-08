На запорожском курорте женщину на матрасе унесло в открытое море

К счастью, спасатели успели предотвратить необратимые последствия.

Инцидент случился вчера, 7 июля, около 13:50 в селе Приморский Посад приазовского района. На одном из пляжей базы отдыха “Керезлеев” 32-летнюю женщину на надувном матрасе унесло в открытое море.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Самостоятельно вернуться к берегу женщина не могла, поскольку течение было слишком сильным, а расстояние к берегу с каждой минутой увеличивалось. На место вызвали спасателей. Они обнаружили женщину на матрасе в районе 1 км от берега. Ее благополучно доставили на берег. От медицинской помощи она отказалась.

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Напомним, в Киеве на пляже пьяные хулиганы нападали на людей. Мужчины начали приставать к отдыхающим и нецензурно выражаться.