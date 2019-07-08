“Надо поговорить”: Нацсовет не может запретить телемост Newsone и Росія 24

Нацсовет может реагировать только на факт проведения телемоста, а не вмешиваться до его проведения.

Нацсовет не может запретить телемост Скриншот из видео

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания не имеет права реагировать наперед и запрашивать у телеканала информацию о запланированном эфир. Ведомство имеет право реагировать только на факт проведения телемоста, передает Интерфакс.

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Заместитель главы Нацсовета Ольга Герасимьюк сообщила, что украинское законодательство предусматривает штрафные санкции для тех, кто распространяет этот сигнал - провайдеров.

Нацсовет, однако, будет реагировать на нарушения в эфире, если они состоятся. Хочу надеяться на то, что журналисты не осуществят профессиональное самоубийство, обслуживая циничных политиков,- добавила Герасимьюк.

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Чиновница объяснила, что провайдеры рискуют получить штрафы в размере 25% стоимости лицензии за трансляцию телемоста с телеканалом "Россия 24", а украинские телеканалы - санкции за нарушение отраслевого законодательства.

Нацсовет имеет право реагировать исключительно на факт. Сегодня у нас есть только сообщение в соцсетях, ролик, распространенный российским телевидением, и сообщения на сайте канала. Но Нацсовет может реагировать на распространение информации исключительно в эфире телеканала, - отметила Герасимьюк.

Напомним, лидер Нацкорпуса поставил Зеленскому ультиматум касательно планов проведения телемоста с Россией.