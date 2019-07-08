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СБУ срочно созывает СНБО из-за телемоста с РФ

Комментариев: 7
Нацсовет по теле-и радиовещанию призвали повлиять на на медиахолдинг, который собрался азговаривать с Россией.
Баканов призвал Нацсовет повлиять на канал Медведчука
Баканов призвал Нацсовет повлиять на канал Медведчука
УНИАН

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Служба безопасности Украины инициирует безотлагательный созыв внеочередного заседания СНБО в связи с запланированным телемостом между телеканалами NewsOne и Россия 1. Об этом пишет НВ.

Спецслужба направила руководителям медиахолдинга Новости (телеканалы “112 Украина“, NewsOne и ZIK) сообщение об ответственности за проведение телемоста с каналом Россия и другими вещателями государства-агрессора под санкциями СНБО.

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Также вр. и.о. главы СБУ Иван Баканов обратился в Национальный совет Украины по вопросам теле- и радиовещания о возможности предупреждения телеканалов о недопустимости нарушения лицензионных требований и действующего закона.

Подобные телемосты могут стать основанием для применения в отношении них штрафных санкций. Телеканал NewsOne бизнес-партнера Виктора Медведчука и пропагандистский канал Россия1 анонсируют проведение телемоста “Надо поговорить!“

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Кроме того, в понедельник, 8 июля, в 9:10 в телепрограмме запрещенного в Украине телеканала Россия24 запланирован выход интервью с Виктором Медведчуком.

Напомним, ранее Нацкорпус заявил, что дает Владимиру Зеленскому 24 часа на решение проблемы с "информационным шабашом Кремля".

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Теги: телемост, Украина, РФ, NewsOne, Медведчук
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Комментариев (10)
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Сливной_Бачок    08.07.2019, 12:59
Оценка:  0
Сливной_Бачок
Грузинский журналист Георгий Габуниа уже все сказал
Людмил_А    08.07.2019, 12:58
Оценка:  -1
Людмил_А
Ну вот и тест для Зеленского. В какой роли он предстанет - в роли миротворца или порошенко № 2.
Kostos    08.07.2019, 13:01
Оценка:  0
Kostos
А шо, Зе руководит ОРДЛО? Людочка, тщитильнее нать
Kostos    08.07.2019, 13:01
Оценка:  0
Kostos
А шо, Зе руководит ОРДЛО? Людочка, тщитильнее нать
Kostos    08.07.2019, 13:01
Оценка:  0
Kostos
А шо, Зе руководит ОРДЛО? Людочка, тщитильнее нать
Boxerogos    08.07.2019, 12:57
Оценка:  0
Boxerogos
Ты не Баканов,клоун.Ты-Бакланов!Для начала разорви все отношения с Россией,в первую очередь торговые.А затем объяви России войну.И уж только потом можешь кукарекать нечто подобное.Как же вы упоротые клоуны-"патриоты"потешн ы в своём безумии!)))))))))))
nfhvyt    08.07.2019, 12:38
Оценка:  0
nfhvyt
Страшная угроза нависла над Украиной из-за этого телемоста с РФ, угроза прекращения гражданской войны!
atos    08.07.2019, 12:52
Оценка:  +1
atos
Всех всё устраивает))) лаве капает, херои капытяца потихонечку, разве это не СУГС?
Kostos    08.07.2019, 12:54
Оценка:  -2
Kostos
Татышо?! И моторолл не будет с "грыжданской ваиной"??
SETTY5    08.07.2019, 12:59
Оценка:  0
SETTY5
Запомните ватные ублюдки ! Мы вам жить в Украине не дадим! Будем гнать вас сраной метлой в китайскую провинцию рясяя!
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