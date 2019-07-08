СБУ срочно созывает СНБО из-за телемоста с РФ

Нацсовет по теле-и радиовещанию призвали повлиять на на медиахолдинг, который собрался азговаривать с Россией.

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Служба безопасности Украины инициирует безотлагательный созыв внеочередного заседания СНБО в связи с запланированным телемостом между телеканалами NewsOne и Россия 1. Об этом пишет НВ.

Спецслужба направила руководителям медиахолдинга Новости (телеканалы “112 Украина“, NewsOne и ZIK) сообщение об ответственности за проведение телемоста с каналом Россия и другими вещателями государства-агрессора под санкциями СНБО.

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Также вр. и.о. главы СБУ Иван Баканов обратился в Национальный совет Украины по вопросам теле- и радиовещания о возможности предупреждения телеканалов о недопустимости нарушения лицензионных требований и действующего закона.

Подобные телемосты могут стать основанием для применения в отношении них штрафных санкций. Телеканал NewsOne бизнес-партнера Виктора Медведчука и пропагандистский канал Россия1 анонсируют проведение телемоста “Надо поговорить!“

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Кроме того, в понедельник, 8 июля, в 9:10 в телепрограмме запрещенного в Украине телеканала Россия24 запланирован выход интервью с Виктором Медведчуком.

Напомним, ранее Нацкорпус заявил, что дает Владимиру Зеленскому 24 часа на решение проблемы с "информационным шабашом Кремля".