Под Львовом из-за наезда опрыскивателя погиб мужчина

Самоходный опрыскиватель John Deere стал причиной гибели мужчины.

В Сокольском районе Львовской области в результате наезда самоходного опрыскивателя погиб мужчина

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области.

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Как предварительно установили правоохранители, 48-летний житель Тернопольской области завел самоходный опрыскиватель “John Deere”, который начал движение и совершил наезд на 58-летнего жителя Жовкивского района, который стоял впереди. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

“Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового”, — добавили правоохранители.

Как сообщалось 12 июня, на Сумщине мужчина упал в контейнер для опилок и погиб.