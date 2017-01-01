На Закарпатье ураган посрывал крыши с сотни домов

Упавшие деревья перегородили многие дороги.

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По состоянию на утро понедельника, 8 июля, из-за урагана без света остались 132 населенных пункта в 7 областях: Киевской - 64, Закарпатской - 26, Сумской - 16, Тернопольской - 12, Житомирской - 8, Кировоградской - 5, Днепропетровской - 1.

Об этом сообщает ГосЧС.

7 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза, град) в двух населенных пунктах на территории Ужгородского и Иршавского районов Закарпатья повреждены крыши 95 жилых домов, двух детских садов, сельского совета и школы, повалены десятки деревьев.

В селе Сюртэ Иршавского района в результате падения обломков крыши пострадали два человека, которые от госпитализации отказались.

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В ГСЧС Закарпатья уточнили, что травмы получили две жительницы села Сюртэ 1976 и 1982 годов рождения. Также на территории области обесточены 26 населенных пунктов, из которых 10 - полностью.

Как сообщалось, погода в Украине в воскресенье, 7 июля, значительно ухудшилась, местами ожидаются грозы, значительные дожди и шквалы.