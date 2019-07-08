Активисты пикетируют у NewOne из-за телемоста с РФ
Возмущенные активисты назвали телемост "телеминой".
Активисты пикетируют у NewOne из-за телемоста с РФ
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Активисты пикетируют у NewOne из-за телемоста с РФ
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Активисты провели митинг у здания телеканала NewOne. Причина – анонсированный эфир украинского телеканала с российским СМИ Россия 1. Об этом сообщает Обозреватель.
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Протестующие пришли с плакатами “Не телемост, а телемина“. Эта акция инициирована партией Голос Святослава Вакарчука. В 14:00 здесь запланирон еще один митинг главы Национального корпуса Андрея Билецкого.
Напомним, Нацсовет не может запретить телемост Newsone и Россия 1. Нацсовет может реагировать только на факт проведения телемоста, а не вмешиваться до его проведения.
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ДЕМОКРАТИЯ....)))
ЕВРОПА ПРОСТО МЕЧТАЕТ О ТАКОМ ПРИОБРЕТЕНИИ....)))
КСТАТИ, КАКОВА БУДЕТ РЕАКЦИЯ " ЦИВИЛИЗОВАННЫХ " СТРАН НА ЭТОТ ШАБАШ НАЦИСТОВ?
СВОБОДА СЛОВА ГОВОРИТЕ? ))))
а как-же ключ от мира?