Возмущенные активисты назвали телемост "телеминой".

Активисты пикетируют у NewOne из-за телемоста с РФ

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Активисты пикетируют у NewOne из-за телемоста с РФ

Активисты провели митинг у здания телеканала NewOne. Причина – анонсированный эфир украинского телеканала с российским СМИ Россия 1. Об этом сообщает Обозреватель.

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Протестующие пришли с плакатами “Не телемост, а телемина“. Эта акция инициирована партией Голос Святослава Вакарчука. В 14:00 здесь запланирон еще один митинг главы Национального корпуса Андрея Билецкого.

Напомним, Нацсовет не может запретить телемост Newsone и Россия 1. Нацсовет может реагировать только на факт проведения телемоста, а не вмешиваться до его проведения.

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