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Активисты пикетируют у NewOne из-за телемоста с РФ

Комментариев: 24
Возмущенные активисты назвали телемост "телеминой".
Активисты пикетируют у NewOne из-за телемоста с РФ
© obozrevatel.com
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Активисты пикетируют у NewOne из-за телемоста с РФ
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Активисты провели митинг у здания телеканала NewOne. Причина – анонсированный эфир украинского телеканала с российским СМИ Россия 1. Об этом сообщает Обозреватель.

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Протестующие пришли с плакатами “Не телемост, а телемина“. Эта акция инициирована партией Голос Святослава Вакарчука. В 14:00 здесь запланирон еще один митинг главы Национального корпуса Андрея Билецкого.

Напомним, Нацсовет не может запретить телемост Newsone и Россия 1. Нацсовет может реагировать только на факт проведения телемоста, а не вмешиваться до его проведения.

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Теги: NewOne, Россия 1, телемост, митинг
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Комментариев (25)
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Woodbrother    08.07.2019, 14:05
Оценка:  -4
Woodbrother
Кремлевская провокация провалилась. Это хорошо.
Krotol2    08.07.2019, 13:45
Оценка:  +5
Krotol2
И Вакарчук там скачет чамар галицайский
Kostos    08.07.2019, 13:46
Оценка:  -8
Kostos
а кто это, галицаи?
nfhvyt    08.07.2019, 14:11
Оценка:  +2
nfhvyt
Потомки убийц и предателей.
VSHIVANKA    08.07.2019, 13:43
Оценка:  +4
VSHIVANKA
УЖЕ ОТМЕНИЛИ ТЕЛЕМОСТ, ВВИДУ ПОСТУПЛЕНИЯ УГРОЗ ФИЗИЧЕСКОЙ РАСПРАВЫ С ЖУРНАЛИСТАМИ И ИХ СЕМЬЯМИ.....
ДЕМОКРАТИЯ....)))
ЕВРОПА ПРОСТО МЕЧТАЕТ О ТАКОМ ПРИОБРЕТЕНИИ....)))
КСТАТИ, КАКОВА БУДЕТ РЕАКЦИЯ " ЦИВИЛИЗОВАННЫХ " СТРАН НА ЭТОТ ШАБАШ НАЦИСТОВ?
СВОБОДА СЛОВА ГОВОРИТЕ? ))))
Kostos    08.07.2019, 13:45
Оценка:  -7
Kostos
вшивое, и мальчика разапнут в трусиках правда-правда
Туземун    08.07.2019, 13:38
Оценка:  0
Туземун
Кто организовал и проплачивает этот пикет? Бигмир, вам не вiдомо? Какие нaxyй активисты? Это nuдopacы...
Kostos    08.07.2019, 13:40
Оценка:  -5
Kostos
ПНХ, ТузеКуй
Туземун    08.07.2019, 13:50
Оценка:  +2
Туземун
Иди нaxyй, молокосос. Слишком много тебя на бигмире. Смердит уже...
VSHIVANKA    08.07.2019, 13:31
Оценка:  0
VSHIVANKA
ВСЕХ НА ФРОНТ, ПУСТЬ ТАМ ПОСКАЧЮТЬ.....)))
T-REX2    08.07.2019, 13:31
Оценка:  -1
T-REX2
Андропова на них нет
Людмил_А    08.07.2019, 13:23
Оценка:  +5
Людмил_А
Пусть народ видит, кому нужна и выгодна эта война. пусть народ думает за кого голосовать. Нацики не наберут даже 1% голосов и это радует.
Peyot    08.07.2019, 13:24
Оценка:  -8
Peyot
нацики и раньеш ненабирали 1% а война нужно исклюичтельно твоим хозяевам из кремля!
Бигсэм    08.07.2019, 13:23
Оценка:  +6
Бигсэм
Сборище мракобесов.
atos    08.07.2019, 14:13
Оценка:  0
atos
Гей парад закончился, а попрыгать ещё хочется, вот ослоёбы всё не угомонятся)))
Media-sapiens    08.07.2019, 13:21
Оценка:  +4
Media-sapiens
телебомба бомбанула...
а как-же ключ от мира?
Peyot    08.07.2019, 13:20
Оценка:  -9
Peyot
Деокупация Крыма и Данбаса, выплатал репараций со стороны РФ и потом подумаем о чем с мордором можно говорить!
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