Депутат в собственных интересах манипулирует информацией о работе рынка электроэнергии, - Кушнирук

Депутат Виктория Войцицкая распространяет неправду относительно результатов работы нового рынка электроэнергии в собственных политических интересах. Об этом написал экономический эксперт Борис Кушнирук на своей странице в Facebook, реагируя на высказывание народного депутата Виктории Войцицкой относительно подорожания электроэнергии после запуска рынка.

Об этом пишет Главком.

“Войцицкая пишет о несуществующем подорожании электроэнергии на 50% и не приводит никаких источников такой информации. Правительство и НКРЭКУ установили ценовые предохранители (PSO для населения и “Price cap“ для небытовых потребителей), которые делают невозможным подобное подорожание. Хотя для тех, кто следит за энергетическим дискурсом, природа таких фейкових цифр известная – дезу запустил представитель президента в Кабмине Герус. Он навел заявки государственной “Центрэнерго“, которая на аукционах по продаже электроэнергии по прямым договорами пыталась продать э/э по такой завышенной цене. Но глупых не нашлось. Поэтому, рост цены электроэнергии на 50% состоялся лишь в воспаленном воображении упорных антирыночников“, - написал Кушнирук.

Эксперт также отрицал высказывание депутата относительно недостаточной прибыли, который получает после запуска рынка государственная компания “Энергоатом“ из-за возложения на нее спецобязательств по продаже электроэнергии для потребностей населения. Кушнирук отметил, что “Энергоатом“ является одним из наибольших выгодоприобретателей нового рынка.

“НАЭК “Энергоатом“ продает электроэнергию для обеспечения PSO для населения не за бесценок, а по тарифу, установленному атомному монополисту НКРЭКУ на 2019 год, – 56 коп/кВт-час. Остальные 11% – по рыночным ценам, которые в разы более высоки. Именно поэтому первые дни работы нового рынка увеличили средний тариф “Энергоатома“ на 24% до 70 коп/кВт-час. Это конечно, не 90 коп/кВт-час, как хотели в “Энергоатоме“, но все равно делает компанию одним из наибольших выгодоприобретателем нового конкурентного рынка. И именно поэтому его руководители есть чуть ли не наибольшими энтузиастами нового рынка“, - отметил Кушнирук.

По мнению эксперта, неправдивые заявления Виктории Войцицкой относительно рынка электроэнергии связаны с ее баллотированием в народные депутаты и вызваны исключительно политической целесообразностью.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Закона Украины “О рынке электрической энергии“. По закону, новая модель предусматривает внедрение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок “на сутки вперед“, внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июля заявил, что новый рынок электроэнергии функционирует успешно, и цена на электроэнергию не выросла. А также отметил, что энергорынок с 1 июля работает в пределах тех предохранителей и ценовых ограничений, которые были созданы решениями правительства и отраслевого регулятора. Президент НАЭК “Энергоатом“ Юрий Недашковский выражал удовлетворение результатами работы компании в условиях нового рынка электроэнергии. “Что касается работы компании в новом рынке – у нас нет проблем. Все те средства, какие мы запланировали за три дня мы все получили... Если подытоживать, то три дня все было очень ритмично“ - сообщил он в интервью интернет-изданию Expro.