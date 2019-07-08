Сожительница Тымчука рассказала, как он застрелился

По словам гражданской жены, произошло самоубийство .

Гражданская жена народного депутата Дмитрий Тымчука, который погиб от огнестрельного ранения 19 июля, заявила о том, что он застрелился сам.

Об этом свидетельствуют данные ЕРДР.

Читай также: Нардепа Тымчука похоронили в Житомирской области

По словам супруги, в день трагедии Тымчук угрожал совершить самоубийство при помощи пистолета. Жена его отговаривала, однако в 12:00 Дмитрий совершил выстрел, от которого и умер. В соответствии с этими данными, гражданская жена находилась в момент самоубийства рядом в одной комнате.

По ее словам, Дмитрий в последнее время злоупотреблял алкоголем. В день трагедии погибший отказался ехать на работу и с самого утра начал употреблять спиртные напитки.

Читай также: В Доме офицеров прощались с Тымчуком: Кто был на церемонии

О конфликтах, врагах, долгах Тымчука гражданской жене ничего неизвестно.

Ранее Антон Геращенко сообщал, что Дмитрий Тымчук погиб во время чистки наградного оружия.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.