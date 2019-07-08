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Сожительница Тымчука рассказала, как он застрелился

Комментариев: 8
По словам гражданской жены, произошло самоубийство .
Дмитрий Тымчук
Дмитрий Тымчук
Соцсети

Гражданская жена народного депутата Дмитрий Тымчука, который погиб от огнестрельного ранения 19 июля, заявила о том, что он застрелился сам.

Об этом свидетельствуют данные ЕРДР.

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По словам супруги, в день трагедии Тымчук угрожал совершить самоубийство при помощи пистолета. Жена его отговаривала, однако в 12:00 Дмитрий совершил выстрел, от которого и умер. В соответствии с этими данными, гражданская жена находилась в момент самоубийства рядом в одной комнате.

По ее словам, Дмитрий в последнее время злоупотреблял алкоголем. В день трагедии погибший отказался ехать на работу и с самого утра начал употреблять спиртные напитки.

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О конфликтах, врагах, долгах Тымчука гражданской жене ничего неизвестно.

Ранее Антон Геращенко сообщал, что Дмитрий Тымчук погиб во время чистки наградного оружия.

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Теги: Дмитрий Тымчук, самоубийство, жена
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Комментариев (8)
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ЗаУкраину    08.07.2019, 13:56
Оценка:  +1
ЗаУкраину
было оно собакой, так и подохло. Аминь.
Виталий__    08.07.2019, 13:47
Оценка:  -2
Виталий__
Кто эта подсадная утка "сожительница". ФИО у нее есть?
Это 100% кгбшная подстилка коротая сама его завалила по приказу сверху.
T-REX2    08.07.2019, 13:42
Оценка:  +1
T-REX2
Да нах он нужен
Da-Gabon    08.07.2019, 13:42
Оценка:  +4
Da-Gabon
Почетней такой смерти для воина ВСУ, может быть только смерть от руки пьяного товарища! СУГС(3 раза).
Peyot    08.07.2019, 13:40
Оценка:  -9
Peyot
В прошлый раз когда рыги пришли к валсти была точно такая же волна самоубийсвт. Все идет по кругу. Вот только следующий майдан приведет уже к Сирийскому сценарию если на парламентских СлюНа с рыгами и юлей возьмут большинство!
Рондол    08.07.2019, 13:51
Оценка:  +4
Рондол
Ты ошибаешься, волна самоубийств, была после первого Майдана и второго.
А тупые рыги вас пожалели, не за что им не прощу, что все эти Тимошенко, Луценко и прочие не в гробах
nfhvyt    08.07.2019, 14:05
Оценка:  0
nfhvyt
следующий майдан проводите у себя во львове, поляки вас не только шинами обеспечат, но и небесной сотней.
Boxerogos    08.07.2019, 13:38
Оценка:  +2
Boxerogos
Как он застрелился?Этот чмырь бухлозависимый застрелился очень круто!Мозг повреждён не был ро причине его отсутствия.Смерть наступила в следствии сквозняка в черепе.)))))))))
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