Телемост с РФ отменили из-за "угрозы журналистам"
NewsOne заявил, что против него ведется информационная кампания.
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NewsOne отменил телемост с телеканалом Россией, запланированный на сегодня. Об этом сообщает НВ.
Отметим, против проведения телемоста выступили НСЖУ, Национальный корпус, из-за него СБУ инициировала срочное собрание СНБО, а президент Владимир Зеленский посоветовал организаторам “включить головы“.
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Как пояснили на телеканале, телемост отменен из-за “информационной кампании против канала“ и “угрозы журналистам“.
Напомним, ранее сообщалось, что активисты пикетируют NewsOne из-за возможного телемоста с РФ.
ГДЕ ЕЩЕ ВОЗМОЖЕН ТАКОЙ ШАБАШ НАЦИСТОВ?
ИЛИ ЕВРОПА ПРОСТО МЕЧТАЕТ О ТАКОМ ПРИОБРЕТЕНИИ КАК ОКРАИНА?