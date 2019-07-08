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Телемост с РФ отменили из-за "угрозы журналистам"

Комментариев: 20
NewsOne заявил, что против него ведется информационная кампания.
Телеканал считает, что против него ведут информационную кампанию
Телеканал считает, что против него ведут информационную кампанию
логотип телеканала

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NewsOne отменил телемост с телеканалом Россией, запланированный на сегодня. Об этом сообщает НВ.

Отметим, против проведения телемоста выступили НСЖУ, Национальный корпус, из-за него СБУ инициировала срочное собрание СНБО, а президент Владимир Зеленский посоветовал организаторам “включить головы“.

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Как пояснили на телеканале, телемост отменен из-за “информационной кампании против канала“ и “угрозы журналистам“.

Напомним, ранее сообщалось, что активисты пикетируют NewsOne из-за возможного телемоста с РФ.

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Теги: телемост, Украина, РФ, NewOne, Медведчук
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Комментариев (20)
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Krotol2    08.07.2019, 14:25
Оценка:  -2
Krotol2
Та правильно не надо разговаривать и заканчивать войну.ПУСТЬ БОЛЬШЕ УКРАИНЦЕВ БУДЕТ БЕЗНОГИМИ И БЕЗРУКИМИ ЭТО УТИЛИЗАЦИЯ В ДЕЙСТВИИ
Woodbrother    08.07.2019, 14:30
Оценка:  0
Woodbrother
Война закончится уничтожением поганой россии, Уже сейчас кремлевская империя зла вся покрылась трещинами. Еще совсем немного и это гнилье рухнет . Все империи разваливаются , и российская совсем не исключение из правил.
VSHIVANKA    08.07.2019, 14:14
Оценка:  -3
VSHIVANKA
И КАКОВА БУДЕТ РЕАКЦИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СТРАН МИРА?
ГДЕ ЕЩЕ ВОЗМОЖЕН ТАКОЙ ШАБАШ НАЦИСТОВ?
ИЛИ ЕВРОПА ПРОСТО МЕЧТАЕТ О ТАКОМ ПРИОБРЕТЕНИИ КАК ОКРАИНА?
Woodbrother    08.07.2019, 14:31
Оценка:  0
Woodbrother
НА ВАШЕЙ РОССИИ ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ФАШИСТСКИХ ПАРТИЙ А В УКРАИНЕ НИ ОДНОЙ, ВШИВЫЙ ВАНЬКА, ДЕЛАЙ ВЫВОДЫ .
Глод    08.07.2019, 14:13
Оценка:  -5
Глод
Зассали?
Хитрый-Лис    08.07.2019, 14:11
Оценка:  +1
Хитрый-Лис
мОчить хУ...л....а
Коляка    08.07.2019, 14:06
Оценка:  -3
Коляка
Эта страна называется Дурдом, а не Украина!
Брюква_и_Клюква    08.07.2019, 14:03
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Шоу отменяется - цирк уехал. Все расходятся.
Da-Gabon    08.07.2019, 13:56
Оценка:  +2
Da-Gabon
Что еще кроме мата могут бойцы местные сказать?
Woodbrother    08.07.2019, 14:03
Оценка:  -1
Woodbrother
На россии мат - основа их поганой рассейской культурки.
Krotol2    08.07.2019, 13:54
Оценка:  -4
Krotol2
Зеля обкакался.Он не президент а петрушка
Krotol2    08.07.2019, 13:57
Оценка:  0
Krotol2
Банда рулит на Украине а не президент
Boxerogos    08.07.2019, 13:53
Оценка:  -2
Boxerogos
А никто и не сомневался что этот телемост отменят.В NEWSONE в отмене были уверены заранеена 100%.Этот телемост был проверкой Зе и его команды на вшивость.И они эту проверку не прошли.Вывод:ничего не меняется,так что нынешнего презика можно смело называть Владимир Алексеевич Зелошенко.Аминь.
nfhvyt    08.07.2019, 13:52
Оценка:  -4
nfhvyt
Знают нацисты что украинцы и россияне один народ и договоряться с полуслова между собой.
Woodbrother    08.07.2019, 13:53
Оценка:  +1
Woodbrother
НЕ браты ты нам- гнида азиатская.
Коляка    08.07.2019, 14:07
Оценка:  -3
Коляка
Галицай, ты херню то не неси
Woodbrother    08.07.2019, 14:28
Оценка:  0
Woodbrother
Коляка - вам на вашей москве медведь на голову нагадил.
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