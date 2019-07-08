Телемост с РФ отменили из-за "угрозы журналистам"

NewsOne заявил, что против него ведется информационная кампания.

Телеканал считает, что против него ведут информационную кампанию логотип телеканала

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NewsOne отменил телемост с телеканалом Россией, запланированный на сегодня. Об этом сообщает НВ.

Отметим, против проведения телемоста выступили НСЖУ, Национальный корпус, из-за него СБУ инициировала срочное собрание СНБО, а президент Владимир Зеленский посоветовал организаторам “включить головы“.

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Как пояснили на телеканале, телемост отменен из-за “информационной кампании против канала“ и “угрозы журналистам“.

Напомним, ранее сообщалось, что активисты пикетируют NewsOne из-за возможного телемоста с РФ.