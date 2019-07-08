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Журналистам и их близким угрожали прямой расправой - NewsOne

Комментариев: 7
Телеканал успокаивает, что "неполитический" телемост должны были вести "нейтральные" ведущие Малахов и Ситтель.
NewsOne подробно рассказал, чем угрожали его журналистам
NewsOne подробно рассказал, чем угрожали его журналистам
логотип телеканала

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Телеканал NewsOne в подробном заявлении пояснил, почему отменил телемарафон “Надо поговорить“.  

В частности, телеканал называет телемост “попыткой организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей, которые никогда не ставили под сомнение территориальную целостность Украины“.
 
При этом на NewsOne подчеркивают, что площадка была бы свободна от “политиков и одиозных пропагандистов“.

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“Эта попытка привела к тому, что на протяжении последнего времени рядом политических партий в отношении нашего телеканала была начата массированная информационная атака“, - говорится в сообщении.

“В ход пошли заявления об акциях протеста возле канала, а со вчерашнего вечера - и прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких“, - заявляет телеканал.
 
 Телеканал планировал организовать первый неполитический телемост между людьми из Украины и России, ведущими которого должны были стать далекие от политики Андрей Малахов и Мария Ситтель. 

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“Поэтому мы считаем, что такие действия в отношении телеканала возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы“, считают на NewsOne. “Мы считаем, что человеческая жизнь является главной и абсолютной ценностью“, - подчеркивается в заявлении.

 
“Поэтому вопрос прекращения войны, установления мира и возвращения украинских пленных домой должны быть главным вопросом для обсуждения всеми украинскими СМИ“, - добавили там. 

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“В связи с информационной кампанией против своих журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона “Надо поговорить“. Мы хотим, чтобы в Украине наступил мир, но есть силы, представляющие партию войны, которым это крайне невыгодно“, - отметил телеканал.

 
Напомним, ранее сообщалось, что NewsOne отменил телемост с РФ с связи с “инфомационной кампанией“ и угрозой журналистам. 
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Теги: СМИ, NewsOne, телемост, РФ, Украина, Медведчук
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Комментариев (8)
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Хитрый-Лис    08.07.2019, 14:27
Оценка:  0
Хитрый-Лис
космонавт Елена Серова заявила о том, что она с борта Международной космической станции видела, как разрывались бомбы на оккупированных территориях востока Украины,
Поржал от души ;0
Letohradek    08.07.2019, 14:26
Оценка:  -1
Letohradek
Появилось замечательное видео по этому случаю!
Youtube: Середюк и Черный про телемост с упырями. "Надо поговорить" на "Россия 1" та "Newsone"
Woodbrother    08.07.2019, 14:25
Оценка:  0
Woodbrother
Во время войны врагов уничтожают. А как они хотели ?
Туземун    08.07.2019, 14:29
Оценка:  0
Туземун
Кому обьявлена война, дебил?
Letohradek    08.07.2019, 14:13
Оценка:  +3
Letohradek
Это абсолютно естественно! Работаешь против Украины - подохни за руSSкий мир!
tulchanin    08.07.2019, 14:26
Оценка:  0
tulchanin
Прям так, по европейски как-то! В ЕС такое постоянно происходит..... вы же туда собираетесь ?
Туземун    08.07.2019, 14:28
Оценка:  -1
Туземун
Против майдавони, а не против Украины. 5 лет после госпереворота майдавонь терроризирует украинцев. Притом делает она это под украинскими символами и патриотическими лозунгами... На самом деле эти твари разрушают неньку...
Letohradek    08.07.2019, 14:30
Оценка:  0
Letohradek
Рашист из Белгорода, выпей яду! Тебя - ублюдка никто не читает, а ставим минусы!
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