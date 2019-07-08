Журналистам и их близким угрожали прямой расправой - NewsOne
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Телеканал NewsOne в подробном заявлении пояснил, почему отменил телемарафон “Надо поговорить“.
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“Эта попытка привела к тому, что на протяжении последнего времени рядом политических партий в отношении нашего телеканала была начата массированная информационная атака“, - говорится в сообщении.
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“Поэтому мы считаем, что такие действия в отношении телеканала возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы“, считают на NewsOne. “Мы считаем, что человеческая жизнь является главной и абсолютной ценностью“, - подчеркивается в заявлении.
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“В связи с информационной кампанией против своих журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона “Надо поговорить“. Мы хотим, чтобы в Украине наступил мир, но есть силы, представляющие партию войны, которым это крайне невыгодно“, - отметил телеканал.
Поржал от души ;0
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