Журналистам и их близким угрожали прямой расправой - NewsOne

Телеканал успокаивает, что "неполитический" телемост должны были вести "нейтральные" ведущие Малахов и Ситтель.

Читай также: В НОТУ прокомментировали предложение о телемосте Телеканал NewsOne в подробном заявлении пояснил, почему отменил телемарафон “Надо поговорить“.

В частности, телеканал называет телемост “попыткой организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей, которые никогда не ставили под сомнение территориальную целостность Украины“.

При этом на NewsOne подчеркивают, что площадка была бы свободна от “политиков и одиозных пропагандистов“.

Читай также: У Зеленского предложили Порошенко телемост между студией и НСК “Эта попытка привела к тому, что на протяжении последнего времени рядом политических партий в отношении нашего телеканала была начата массированная информационная атака“, - говорится в сообщении.

“В ход пошли заявления об акциях протеста возле канала, а со вчерашнего вечера - и прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких“, - заявляет телеканал.

Телеканал планировал организовать первый неполитический телемост между людьми из Украины и России, ведущими которого должны были стать далекие от политики Андрей Малахов и Мария Ситтель.

Читай также: “Надо поговорить”: Нацсовет не может запретить телемост Newsone и Росія 24 “Поэтому мы считаем, что такие действия в отношении телеканала возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы“, считают на NewsOne. “Мы считаем, что человеческая жизнь является главной и абсолютной ценностью“, - подчеркивается в заявлении.

“Поэтому вопрос прекращения войны, установления мира и возвращения украинских пленных домой должны быть главным вопросом для обсуждения всеми украинскими СМИ“, - добавили там.

Читай также: “Надо поговорить? Надо, давайте”: Зеленский отреагировал на телемост между NewsOne и Россия 24 “В связи с информационной кампанией против своих журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона “Надо поговорить“. Мы хотим, чтобы в Украине наступил мир, но есть силы, представляющие партию войны, которым это крайне невыгодно“, - отметил телеканал.