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МОЗ предлагает запретить сжигать листья и посыпать дороги солью

Комментариев: 0
Также Минздрав предлагает запретить омолаживающую обрезку деревьев.
В Украине уже несколько лет обсуждают проблему сжигания листьев
В Украине уже несколько лет обсуждают проблему сжигания листьев
depositphotos.com

Минздрав опубликовал проект приказа О внесении изменений в Государственные санитарные нормы и правила содержания территорий населенных мест для общественного обсуждения. Речь идет о запрете на обрезку деревьев, сжигание листьев и посыпание дорог солью.

В Минздрав заявляют, что нововведения должны оказать положительное влияние на экологическую обстановку, в том числе на подземные воды.

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“Предлагаемые изменения должны усовершенствовать правила утилизации и сортировки мусора, содержание придомовых территорий, парков и скверов, упорядочить систему озеленения, обезопасить от загрязнения подземных вод и источников водоснабжения, - подчеркнули в МОЗ.

  • Дополнительно предлагаются такие нововведения:
  1. Общественных туалетов должно быть больше, а туалеты без канализации - запрещены;
  2. Обязательная сортировка мусора и мусорные урны каждые 60 метров;
  3. Сжигать траву и листья запрещено;
  4. Посыпать дороги песком и солью от гололеда запрещено;
  5. Обрезать деревья “для омоложения“ - запрещено.

Как сообщалось в августе 2018, под Харьковом женщина сжигала сухостой и погибла в огне.

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Теги: Минздрав, запрет, сжигание сухостоя, соль
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Комментариев (1)
Дром    08.07.2019, 14:28
Оценка:  0
Дром
Деревья то им чем не угодили, как и песок? Или количество переломов бедра у пенсионеров положительно повлияет на экологию?
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