МОЗ предлагает запретить сжигать листья и посыпать дороги солью
Минздрав опубликовал проект приказа О внесении изменений в Государственные санитарные нормы и правила содержания территорий населенных мест для общественного обсуждения. Речь идет о запрете на обрезку деревьев, сжигание листьев и посыпание дорог солью.
В Минздрав заявляют, что нововведения должны оказать положительное влияние на экологическую обстановку, в том числе на подземные воды.
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“Предлагаемые изменения должны усовершенствовать правила утилизации и сортировки мусора, содержание придомовых территорий, парков и скверов, упорядочить систему озеленения, обезопасить от загрязнения подземных вод и источников водоснабжения, - подчеркнули в МОЗ.
- Дополнительно предлагаются такие нововведения:
- Общественных туалетов должно быть больше, а туалеты без канализации - запрещены;
- Обязательная сортировка мусора и мусорные урны каждые 60 метров;
- Сжигать траву и листья запрещено;
- Посыпать дороги песком и солью от гололеда запрещено;
- Обрезать деревья “для омоложения“ - запрещено.
Как сообщалось в августе 2018, под Харьковом женщина сжигала сухостой и погибла в огне.
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