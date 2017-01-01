Защита от мин и фугасов: Запущено производство системы "Оберіг-С"

В зоне работы “Оберігу“, не работает ни один приемник, который приводит в действие детонатор взрывчатки.

Госпредприятие “Новатор“, входящее в состав госконцерна “Укроборонпром“, начало серийное изготовление специальной системы “Оберіг-С“, которая предназначена для защиты бойцов от радиоуправляемых взрывных устройств - мин, фугасов и другого.

Об этом сообщает пресс-служба “Укроборонпрома“.

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“Оберіг“ может заглушить любую передачу команды на подрыв через радиостанции и мобильные телефоны в диапазоне от 20 до 4000 МГц. Фактически, в зоне работы “Оберігу“, не работает ни один приемник, который приводит в действие детонатор взрывчатки. Это обеспечивает гарантированную защиту бойцов, важных объектов и мирного населения.

Именно такие системы сейчас активно разрабатываются и поставляются в армии ведущих стран мира, которые ведут боевые действия в условиях активной террористической угрозы, в частности против ИГИЛ. Использование таких систем позволяет предупредить теракты, направленные против гражданского населения, военных и инфраструктурных объектов.

Особенностью “Оберіга-С“ является то, что он может устанавливаться на бронетехнику и автотранспорт, обеспечивая защиту всей колонны техники во время движения. Это позволяет избежать потерь на марше или стоянке от заложенных фугасов. Также он может устанавливаться на стационарные объекты, такие как блокпосты, госпитали, склады боеприпасов или центры управления и связи. Массовое использование “Оберігів“ позволяет создать, даже в самых опасных местах с высоким риском террористической атаки, защищенные “зеленые зоны“.

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Кроме того, “Новатор“ разработал более легкую версию этой системы - “Оберіг-Н“, который может переноситься одним бойцом. Эта версия предназначена для защиты саперов при разминировании, локального подавления связи, а также обеспечения защиты бойцов во время специальных операций.

Сейчас “Оберіг-Н“ проходит государственные испытания, по положительным результатам которых и включения в Гособоронзаказ, он сможет поставляться в украинскую армию.

Напомним, что ГП “Новатор“ является одним из ведущих предприятий “Укроборонпрома“, которое производит авионику, радары для самолетов, средства радиоэлектронного подавления и другие электронные компоненты.

Как сообщалось 8 июля, в Минобороны при журналистах провели проверку бронежилетов.