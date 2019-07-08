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Парубий пообещал запретить телемосты с РФ законодательно

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Спикер Верховной Рады пообещал запретить проведение телемостов с РФ уже 11 июля.
Спикер Верховной рады Андрей Парубий
Спикер Верховной рады Андрей Парубий
depositphotos.com

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил о том, что Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики подготовит законопроект, который запретит телемосты с РФ.

Об этом Парубий заявил после Согласительного совета, сообщает УНН.

По словам спикера ВР, Комитет подготовит специальный законопроект.

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“Мы договорились с Комитетом по вопросам свободы слова, будет подготовлен законопроект, который сделает невозможным проведение телемоста между Украиной и Россией“, - заявил Парубий. 

Законопроект может быть рассмотрен уже 11 июля.  Андрей Парубий надеется, что в этот день в ВР будут все народные депутаты.

Напомним, Нацсовет не может запретить телемост Newsone и Россия 24. Нацсовет может реагировать только на факт проведения телемоста, а не вмешиваться до его проведения.

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Теги: парубий, телемост, Украина, РФ
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Комментариев (1)
Хитрый-Лис    08.07.2019, 14:31
Оценка:  0
Хитрый-Лис
Одобрям!!!!!!!!!!!!!!!
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