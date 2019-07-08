Парубий пообещал запретить телемосты с РФ законодательно

Спикер Верховной Рады пообещал запретить проведение телемостов с РФ уже 11 июля.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил о том, что Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики подготовит законопроект, который запретит телемосты с РФ.

Об этом Парубий заявил после Согласительного совета, сообщает УНН.

По словам спикера ВР, Комитет подготовит специальный законопроект.

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“Мы договорились с Комитетом по вопросам свободы слова, будет подготовлен законопроект, который сделает невозможным проведение телемоста между Украиной и Россией“, - заявил Парубий.

Законопроект может быть рассмотрен уже 11 июля. Андрей Парубий надеется, что в этот день в ВР будут все народные депутаты.

Напомним, Нацсовет не может запретить телемост Newsone и Россия 24. Нацсовет может реагировать только на факт проведения телемоста, а не вмешиваться до его проведения.

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