Водители погибли, пассажиры выжили .

В Харькове два человека погибли в результате ДТП с полицейским

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В Харькове два человека погибли в результате ДТП с полицейским

По сообщению службы Государственного бюро расследований, ночью 7 июля 2019 в Харькове, на перекрестке Белгородского спуска и ул.Шевченко случилось ДТП. В аварию попал Chery Amulet под управлением помощника оперативного дежурного Холодногорского отдела полиции.

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Вышеупомянутый автомобиль не выполнил требование знака 2.2 “стоп“ и не предоставил преимущество в движении автомобилю марки Daewoo Lanos. В результате ДТП оба водители погибли на месте, а их пассажиры с травмами шейных позвонков доставлены в городскую больницу.

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Следователи ГБР расследуют уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).

Как сообщалось 3 июля, в Виннице полицейского арестовали за превышение служебных полномочий.

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