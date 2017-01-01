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В Харькове два человека погибли в результате ДТП с полицейским

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Водители погибли, пассажиры выжили .
В Харькове два человека погибли в результате ДТП с полицейским
© dbr.gov.ua
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В Харькове два человека погибли в результате ДТП с полицейским
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По сообщению службы Государственного бюро расследований, ночью 7 июля 2019 в Харькове, на перекрестке Белгородского спуска и ул.Шевченко случилось ДТП. В аварию попал Chery Amulet под управлением помощника оперативного дежурного Холодногорского отдела полиции. 

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Вышеупомянутый автомобиль не выполнил требование знака 2.2 “стоп“ и не предоставил преимущество в движении автомобилю марки Daewoo Lanos. В результате ДТП  оба водители  погибли на месте, а их пассажиры с травмами шейных позвонков доставлены в городскую больницу.

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Следователи ГБР расследуют уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).

Как сообщалось 3 июля, в Виннице полицейского арестовали за превышение служебных полномочий.

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Теги: дтп, Харьков, полицейский
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