Климкин считает, что за идею телемоста Медведчуку стоит сказать спасибо

Из-за "дерзкой провокации" NewsOne украинцам снова удалось как-никак мобилизироваться.

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Украинцам стоило бы поблагодарить Виктора Медведчука за мобилизацию в связи с идеей телемоста с РФ. Об этом в Facebook написал глава МИД Павел Климкин.

“Буквально несколько дней назад писал о русской тактике к нашей избирательной гонке“, - отметил он.

“И теперь смотрите. Как говорится, следите за руками: сначала интервью Филарета “России24“, а теперь уже и телемост между этим светочем правды и нашим NewsOne пытались продвинуть“, - добавил министр.

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“По телемосту... Сегодня, может, и не получилось. Но все действия в течение последних месяцев вокруг нашего телевизионного пространства демонстрируют наше полубезразличное отношение к критическим вопросам“, - пишет он.

“Как будто мы живем не в воюющей стране, а под мирным небом. Парадоксально, но с этим мостом Медведчук нашей благодарности заслуживает“, - считает Климкин.

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“В конце концов, именно это и сгенерировало какую-никакую мобилизацию. Очень печально, что для этого нам еще необходимы дерзкие провокации“, - сетует он.

Напомним, ранее телеканал NewsOne отменил телемост с РФ из-за “угрозы журналистам“.