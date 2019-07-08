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Климкин считает, что за идею телемоста Медведчуку стоит сказать спасибо

Комментариев: 4
Из-за "дерзкой провокации" NewsOne украинцам снова удалось как-никак мобилизироваться.
Климкин прокомментировал телемост Медведчука
Климкин прокомментировал телемост Медведчука
УНИАН

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Украинцам стоило бы поблагодарить Виктора Медведчука за мобилизацию в связи с идеей телемоста с РФ. Об этом в Facebook написал глава МИД Павел Климкин.

“Буквально несколько дней назад писал о русской тактике к нашей избирательной гонке“, - отметил он. 

“И теперь смотрите. Как говорится, следите за руками: сначала интервью Филарета “России24“, а теперь уже и телемост между этим светочем правды и нашим NewsOne пытались продвинуть“, - добавил министр.

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“По телемосту... Сегодня, может, и не получилось. Но все действия в течение последних месяцев вокруг нашего телевизионного пространства демонстрируют наше полубезразличное отношение к критическим вопросам“, - пишет он. 

“Как будто мы живем не в воюющей стране, а под мирным небом. Парадоксально, но с этим мостом Медведчук нашей благодарности заслуживает“, - считает Климкин. 

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“В конце концов, именно это и сгенерировало какую-никакую мобилизацию. Очень печально, что для этого нам еще необходимы дерзкие провокации“, - сетует он.

Напомним, ранее телеканал NewsOne отменил телемост с РФ из-за “угрозы журналистам“.

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Теги: телемост, РФ, Климкин, Медведчук, NewsOne
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Комментариев (4)
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Бигсэм    08.07.2019, 15:22
Оценка:  -1
Бигсэм
- Лямкин, та как здесь оказался?
- Стреляли.
bolbos    08.07.2019, 15:20
Оценка:  -1
bolbos
государственный канал РФ будет вещать в нашем информационном поле? зачем нам это? не уж то правду скажут?! пусть лучше перестанут лгать гражданам России
tulchanin    08.07.2019, 14:59
Оценка:  0
tulchanin
Мда... знатно украинское информ. пространство тряхнул. Все забегали, включая президента.
Lyonya-Space    08.07.2019, 15:42
Оценка:  0
Lyonya-Space
Житель Тулы, чем на украинском ресурсе нести чушь, ты бы лучше самовар развёл сапогом да пряники пёк!
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