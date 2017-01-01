Все рейтинги - фейки: В Facebook появились страницы-клоны украинских социологов

Социологи призывают юзеров соцсетей подавать жалобы на фейк-страницы, чтобы их быстрее заблокировали.

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В Facebook появились страницы-клоны украинских социологических компаний Рейтинг, Киевского международного института социологических исследований (КМИС) и Seetarget. Руководители компаний заявляют, что эти страницы являются фейками и размещают неправдивую информацию и просят СМИ не распространять ее.

Об этом на своих официальных страницах Facebook сообщают руководитель КМИС Владимир Паниотто, руководитель группы “Рейтинг” Алексей Антипович и директор компании Seetarget Алексей Боровский.

“ВНИМАНИЕ! Фейк! В фейсбуке появилась страница, которая выглядит точно как страница КМИС, и содержит информацию об исследованиях в разных округах. Эта страница и вся информация на ней - фейк, вот ссылка”, - сообщает Владимир Паниотто.

Также Алексей Антипович разместил сообщение: “ВНИМАНИЕ! Подделка! Это фальшивая страница, которую Facebook пока еще не заблокировал несмотря на жалобы. Дата создания - 6 июля. Все (!) Рейтинги с этой страницы фальшивые...”. Антипович также попросил пользователей соцсетей и журналистов доверять информации только из официальных источников, подчеркнув, что будет считать соучастниками СМИ, которые распространят информацию с поддельных страниц.

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Алексей Боровский также призвал не поддаваться на провокации: “Внимание фейк! Компания Seetarget имеет единственную официальную страницу в Facebook. Просим игнорировать и подавать жалобы на группы по другой ссылке, которые являются подделкой и публикует ложную информацию”.

Социологи призывают юзеров соцсетей подавать жалобы на фейк-страницы, чтобы их быстрее заблокировали. Примечательно, что на псевдо-страницах КМИС, “Рейтинг” и Seetarget эта информация полностью дублируется, а время соответствующих публикаций почти совпадает: все публикации были сделаны в период с 3 по 6 июля с интервалом в несколько часов.

Как сообщалось в марте 2018 года, мошенники “клонировали“ сайт Ощадбанка.