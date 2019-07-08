"Госизмена": Генпрокуратура вызвала владельца Newsonе на допрос

Генеральная прокуратура Украины готовит представление на арест активов владельца телеканала.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о зарегистрированном производстве о совершении государственной измены. Речь идет о владельце телеканала NewsOne, журналисты которого попытались провести телемост с РФ.

Об этом Юрий Луценко сообщил на своей странице в Facebook.

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В связи с намерениями телеканала NewsOne провести совместный телемост с российским телеканалом, ГПУ зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины. Причастные - от владельца канала к ведущему, который обнародовал анонс - все вызваны на допрос. Готовится представление в суд об аресте активов - подчеркнул прокурор.

Напомним, ранее сообщалось, что NewsOne отменил телемост с РФ с связи с “инфомационной кампанией“ и угрозой журналистам.

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