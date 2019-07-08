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"Госизмена": Генпрокуратура вызвала владельца Newsonе на допрос

Комментариев: 29
Генеральная прокуратура Украины готовит представление на арест активов владельца телеканала.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко
depositphotos.com

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о зарегистрированном производстве о совершении государственной измены. Речь идет о владельце телеканала NewsOne, журналисты которого попытались провести телемост с РФ.

Об этом Юрий Луценко сообщил на своей странице в Facebook.

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В связи с намерениями телеканала NewsOne провести совместный телемост с российским телеканалом, ГПУ зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины. Причастные - от владельца канала к ведущему, который обнародовал анонс - все вызваны на допрос. Готовится представление в суд об аресте активов - подчеркнул прокурор.

Напомним, ранее сообщалось, что NewsOne отменил телемост с РФ с связи с “инфомационной кампанией“ и угрозой журналистам. 

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Теги: NewsOne, телемост, Юрий Луценко
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Статьи по теме

Комментариев (29)
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Коляка    08.07.2019, 16:00
Оценка:  0
Коляка
Майдан это госизмена! Почему никто не сидит за Крым, Донбасс и Луганск? Почему никто не сидит за небесную сотню и за дом профсоюзов в Одессе?
VSHIVANKA    08.07.2019, 15:43
Оценка:  -1
VSHIVANKA
#ДЕБИЛЫБЛЯДЬ .....)))
Бигсэм    08.07.2019, 15:14
Оценка:  -2
Бигсэм
Настоящие клоуны у нас ГПУ командуют.
Letohradek    08.07.2019, 15:17
Оценка:  +1
Letohradek
Они теперь у вас в офисе президента
П    08.07.2019, 15:11
Оценка:  0
П
О, Юрчик из запоя вернулся.
ShakhterDonetsk    08.07.2019, 15:12
Оценка:  +4
ShakhterDonetsk
Юрик мужик - один всю полицию Германии положил одной левой.
Letohradek    08.07.2019, 15:16
Оценка:  -1
Letohradek
П - зэбил, по содержанию статьи есть что сказать?
w@rning!    08.07.2019, 15:25
Оценка:  -1
w@rning!
По содержанию статьи Югык дол боеб и порохосос,так же как и ты старушка))
НочьБобра    08.07.2019, 15:06
Оценка:  +7
НочьБобра
Наказать этих уродцев из ньюзвана самым жестоким обпразом по закону военного времени .
nfhvyt    08.07.2019, 15:04
Оценка:  -9
nfhvyt
Класс! Весь мир увидит гaвнo-укро-правосудие, когда шьют госизмену только за желание подискутировать!!!!!
ShakhterDonetsk    08.07.2019, 15:10
Оценка:  +1
ShakhterDonetsk
В начале россия должна освободить наши оккупированные территории, выплатить репарации. компенсировать смерть жителей украины от рук русских фашистов, а потом можно будет подискутировать, но оружие держать всегда на готове. Эти кровожадные кремлевские террористы никогда не успокоятся
Vasya_iz_Ivanovo    08.07.2019, 15:16
Оценка:  -2
Vasya_iz_Ivanovo
Мир, ну который считает себя цивилизованным, сделает вид что ничего не заметил.
nfhvyt    08.07.2019, 15:24
Оценка:  +3
nfhvyt
Поживём увидим.
Woodbrother    08.07.2019, 15:58
Оценка:  -1
Woodbrother
Цивилизованный мир записал вашк на россию в страны-террористы.
shokoladenko    08.07.2019, 15:04
Оценка:  -9
shokoladenko
Что за дебилы, пздц
T-REX2    08.07.2019, 15:03
Оценка:  -10
T-REX2
Сказочный долбоееееб
Вспышка_Справа    08.07.2019, 15:03
Оценка:  -9
Вспышка_Справа
Что у Луцмана с мордой лица??? Обосрался прямо перед камерой?
ShakhterDonetsk    08.07.2019, 15:08
Оценка:  +4
ShakhterDonetsk
Опять вы всех по себе меряете
Boxerogos    08.07.2019, 15:02
Оценка:  -7
Boxerogos
Телемост стал являться госизменой?И это при том что с Россией не разорваны ни дипломатические,ни экономические отношения.И война России не объявлена,при том что"война с Россией"идёт уже 5 лет...А как насчёт обвинить в госизмене Педю Пидоpoшенко,чья липецкая фабрика пополняла российский госбюджет до
Boxerogos    08.07.2019, 15:05
Оценка:  -8
Boxerogos
2017 года.А ведь он пополнял этот бюджет н копейками.А миллионами долларов.А за эти деньги можно купить очень много оружия,особенно советского.Или Педя он свой?
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