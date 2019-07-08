Нидерланды начали передачу дела МН17 из Украины

Суд по громкому делу начнется в марте 2020 года.

Нидерланды начали процедуру перевода уголовного дела по факту крушения МН17 в небе над Донбассом. Об этом рассказал заместитель министра юстиции Сергей Петухов, передает РБК-Украина.

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По словам чиновника, судебный процесс по этому делу Нидерланды начнут 9 марта 2020 года. До этого времени все материалы следствия, собранные украинскими правоохранительными органами, должны быть переданы нидерландской стороне.

Два года назад министры юстиции Украины и Нидерландов подписали соглашение о сотрудничестве по расследованию сбития боинга MH17. Соглашение сегодня уже не действует - Нидерланды начали процедуру передачи уголовного производства из Украины. Еще более важной она будет на стадии судового заседания, которое начнется 9 марта 2020 года, - отметил Петухов.

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Напомним, премьер Нидерландов признался в тайном разговоре с Путиным. Лидеры обсуждали катастрофу МН17, но подробности голландец разглашать отказался.