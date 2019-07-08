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Нидерланды начали передачу дела МН17 из Украины

Комментариев: 3
Суд по громкому делу начнется в марте 2020 года.
Фото с места крушения
Фото с места крушения
EPA/UPG

Нидерланды начали процедуру перевода уголовного дела по факту крушения МН17 в небе над Донбассом. Об этом рассказал заместитель министра юстиции Сергей Петухов, передает РБК-Украина.

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По словам чиновника, судебный процесс по этому делу Нидерланды начнут 9 марта 2020 года. До этого времени все материалы следствия, собранные украинскими правоохранительными органами, должны быть переданы нидерландской стороне.

Два года назад министры юстиции Украины и Нидерландов подписали соглашение о сотрудничестве по расследованию сбития боинга MH17. Соглашение сегодня уже не действует - Нидерланды начали процедуру передачи уголовного производства из Украины. Еще более важной она будет на стадии судового заседания, которое начнется 9 марта 2020 года, - отметил Петухов.

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Напомним, премьер Нидерландов признался в тайном разговоре с Путиным. Лидеры обсуждали катастрофу МН17, но подробности голландец разглашать отказался. 

 

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Теги: МН17, боинг, Нидерланды, Украина
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Комментариев (3)
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Где_Пупок    08.07.2019, 15:44
Оценка:  +3
Где_Пупок
Многоходовочка Владимера превращается в много ходов очка Владимера
COZEL    08.07.2019, 15:26
Оценка:  -5
COZEL
ВСЕ БРЕХНЯ ВЫСОСАННАЯ ИЗ ТОЛСТОГО ПАЛЬЦА ПИНДОСОВ
https://rusvesna.su/news /1562536407
WTF2wtf    08.07.2019, 15:48
Оценка:  +2
WTF2wtf
Вечнобухой снова ссылается на самый упоротый антиукраинский ресурс,
созданный россиянами под антиукраинскую военную кампанию ... просто дебил
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