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Слуга народа не будет исключать кума Оксаны Марченко

Комментариев: 3
Кумовство не посчитали важной причиной для исключения №22 Андрея Холодова.
Холодов - кум Марченко, а не Медведчука - заявили в партии
Холодов - кум Марченко, а не Медведчука - заявили в партии
instagram.com/oksana.marchenko.official

Кумовство Андрея Холодова и Оксаны Марченко в партии Слуга народа не посчитали весомой причиной для исключения. Об этом во время брифинга сообщил глава партии Дмитрий Разумков.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По словам Разумкова, Холодов является кумом Марченко, а не Медведчука.

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“Насколько мне известно, он является кумом Марченко, а не кумом Медведчука, справедливости ради. И эта информация, на мой взгляд, не должна была являться основополагающей для включения или исключения людей из списка в связи с их связями с теми или иными украинскими политиками или теми людьми, которые себя таковыми считают“, – сказал он.

Плюс, насколько мне известно, это произошло не сейчас. Это достаточно давняя история. Поэтому я не думаю, что это должно было стать основным пунктом для исключения человека из списка, – добавил он

Ранее сообщалось о том, что Слуга народа исключила из списка семь кандидатов.  Уже завтра юристы партии обратятся в ЦИК с представлением об отмене регистрации этих кандидатов из списка Слуги народа.

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Теги: Слуга народа, андрей холодов, Оксана Марченко
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Комментариев (3)
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Boxerogos    08.07.2019, 15:25
Оценка:  -1
Boxerogos
Кумом Оксаны Марченко является Владимир Владимирович Путин.Любимец всех наших"патриотов"и по-совместительству их кормилец.
Letohradek    08.07.2019, 15:01
Оценка:  +1
Letohradek
Недобитки партии областей, откровенно издеваются над украинцами и Украиной. Пора давать достойный отпор, реваншистам!
Boxerogos    08.07.2019, 15:28
Оценка:  -3
Boxerogos
Бабушка Виолетта,сначала встань со своего дивана в зимбабвийской деревне,почешь за ухом мулу,который вместе с тобой живёт в стойле.А затем будешь кудахтать.)))))))))))
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