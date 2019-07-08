Слуга народа не будет исключать кума Оксаны Марченко
Кумовство Андрея Холодова и Оксаны Марченко в партии Слуга народа не посчитали весомой причиной для исключения. Об этом во время брифинга сообщил глава партии Дмитрий Разумков.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По словам Разумкова, Холодов является кумом Марченко, а не Медведчука.
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“Насколько мне известно, он является кумом Марченко, а не кумом Медведчука, справедливости ради. И эта информация, на мой взгляд, не должна была являться основополагающей для включения или исключения людей из списка в связи с их связями с теми или иными украинскими политиками или теми людьми, которые себя таковыми считают“, – сказал он.
Плюс, насколько мне известно, это произошло не сейчас. Это достаточно давняя история. Поэтому я не думаю, что это должно было стать основным пунктом для исключения человека из списка, – добавил он
Ранее сообщалось о том, что Слуга народа исключила из списка семь кандидатов. Уже завтра юристы партии обратятся в ЦИК с представлением об отмене регистрации этих кандидатов из списка Слуги народа.
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