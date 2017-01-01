Сотни артефактов: Под Львовом раскопали церковь княжеских времен

Нынешняя экспедиция в этом районе для львовских археологов является двадцатой по счету.

В городе Буск Львовской области, продолжается археологическая экспедиция Института археологии Львовского национального университета им. И. Франко. Ученые проводят раскопки на месте Mалого городища на территории Бусксого парка.

О раскопках в комментарии Гал-инфо рассказал руководитель археологической экспедиции, научный сотрудник Института археологии Львовского национального университета им. И.Франка Петро Довгань.

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“В этом году мы заложили раскоп на Малом городище, которое входит в состав Бугского археологического комплекса, в трех метрах от раскопа 2015 года. Это уже четвертый раскоп на вершине этого памятника и мы продолжаем поиски первой Бусксой церкви XII века“, - сказал Петр Довгань.

Ученые имеют все признаки того, что древняя церковь была на этом месте. В предыдущие годы здесь уже находили доливковую плитку, которой с середины XII в. выкладывали первые деревянные храмы на западе Украины. Также археологи встречали прицерковное кладбище и исследовали более 30 захоронений. Находили также гвозди, которые использовали для построения церкви.

“Мы продолжаем поиски церкви. Соответственно мы заложили раскоп площадью 40 м. кв. и, как ни странно, открыли ненарушенный археологический горизонт, то есть до нас здесь никто еще никогда не исследовал“, - подчеркнул Петр Довгань.

Во время исследований археологи наткнулись на очень богатый культурный слой позднего средневековья. По словам Петра Довганя, речь идет о периоде от ХVІІІ к XIV в.

“Нам удалось собрать столько находок, как никогда до этого“, - отметил ученый.

Он добавил, что количество найденных артефактов измеряется сотнями.

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“Самые интересные находки - это eлементы познесредневековой амуниции и вооружения. Имеем большую коллекцию арбалетных наконечников, а их уже есть более 30 экземпляров. Также попадается конская сбруя, шпоры, стремена. Найдено боевой топор, боевой нож yгорського типа и многое другое из материала“, - отметил археолог.

Петр Довгань объяснил, что во второй половине XIV в, во время польско-венгерской войны в Галиции, это место, очевидно, было полем битвы.

“Известно, что сначала здесь была церковь и кладбище. Нам известно о существовании на вершине этого Малого городища укрепленного Бускского замчища с XIV в. Еще в 2015 году мы нашли и исследовали укрепления и валы. Нашли ворота этого городища. Очевидно во время войны здесь был мощный штурм. Подтверждение того, что на этом месте происходила битва, служат наши находки“, - пояснил археолог.

Кроме того, по словам Петра Довганя во время исследования встречаются и другие находки: ключи, изделия из рога, керамика, разнообразный хозяйственный инвентарь.

Также археологам удалось найти еще один интересный объект.

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“Сейчас мы выбираем культурный слой из раскопа на глубине 1,8 метра. Нам открылся наземный объект. Мы предполагаем, что это была конюшня, или конюший двор, ведь нам случается много конской сбруи, пряжек. Нашли также кости и конский череп. Все это указывает на то, что в XVII-XVIII вв. здесь могла функционировать конюшня. Материала очень много и он просто поражает“, - отметил Петр Довгань.

Он добавил, что с 24 июня на раскопках работали студенты-историки 1-4 курса. С понедельника приедет следующая группа студентов. Также археологам помогает Общество Бужаны.

Добавим, что нынешняя экспедиция для львовских археологов является двадцатой по счету.

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