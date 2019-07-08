Рада рассмотрит законопроект об уголовной ответственности за непризнание Крыма украинским

Парубий анонсировал, что законопроект будет рассмотрен на этой неделе в парламенте.

Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что Верховная Рада на этой неделе рассмотрит законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за непризнание Крыма украинским. Об этом передает Гордон.

По словам Парубия, этот законопроект также запретит телемосты со страной-агрессором.

Все те, кто отрицают российскую агрессию, кто отрицаю оккупацию украинской территории публично, должны нести уголовную ответственность. Они практически являются информационными агентами страны-агрессора… Чтобы таких прецедентов, как эфир, который планируется с запрещенным в Украине телеканалом, не могли иметь места в Украине, - заявил Парубий.

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Парубий считает, что этот законопроект необходим для того, чтоб на законодательном уровне защитить Украину от информационных атак Российской Федерации и “пятой колонны”.

Напомним, Парубий пообещал запретить телемосты с РФ законодательно. Спикер Верховной Рады пообещал запретить проведение телемостов с РФ уже 11 июля.