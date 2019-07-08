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Рада рассмотрит законопроект об уголовной ответственности за непризнание Крыма украинским

Комментариев: 9
Парубий анонсировал, что законопроект будет рассмотрен на этой неделе в парламенте.
Парубий аноснировал рассмотрение законопроекта о Крыме
Парубий аноснировал рассмотрение законопроекта о Крыме
rada.gov.ua

Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что Верховная Рада на этой неделе рассмотрит законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за непризнание Крыма украинским. Об этом передает Гордон.

По словам Парубия, этот законопроект также запретит телемосты со страной-агрессором.

Все те, кто отрицают российскую агрессию, кто отрицаю оккупацию украинской территории публично, должны нести уголовную ответственность. Они практически являются информационными агентами страны-агрессора… Чтобы таких прецедентов, как эфир, который планируется с запрещенным в Украине телеканалом, не могли иметь места в Украине, - заявил Парубий.

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Парубий считает, что этот законопроект необходим для того, чтоб на законодательном уровне защитить Украину от информационных атак Российской Федерации и “пятой колонны”.

Напомним, Парубий пообещал запретить телемосты с РФ законодательно. Спикер Верховной Рады пообещал запретить проведение телемостов с РФ уже 11 июля. 

 

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Теги: Парубий, спикер, ВР, Крым
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Комментариев (9)
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Uvas    08.07.2019, 16:01
Оценка:  -1
Uvas
Давно пора, эти сепаратюги уже задрали
ЛЮЛИК    08.07.2019, 15:57
Оценка:  +2
ЛЮЛИК
По законам какой страны проводился этот долбанный референдум?Если по законам россии, то там референдумы как и в Украине запрещены....
Коляка    08.07.2019, 15:56
Оценка:  +1
Коляка
а можно экономикой заняться? и прекратить стрелять?
Туземун    08.07.2019, 15:40
Оценка:  +3
Туземун
После победы над европейским фашизмом, была принята Конвенция о нерушимости границ. Крым на тот период был российский. Хрущёв нарушил Конвенцию и просто передал Крым Украине.
Жители полуострова и в 1991 м проголосовали за вхождение в состав РФ. Но Ельцин тогда много пил и ему было не до людей...
Boxerogos    08.07.2019, 15:39
Оценка:  +4
Boxerogos
На фото дегенерат парубий так сильно доволен будто ему сообщили что он больше не страдает параноидальной шизофренией.Но это,к счастью,не так.Этот даун по-прежнему безнадёжен.Кстати этот долбойоб,мог бы инициировать закон об уголовной ответственности за непризнание того что 2x2=5.)))))))))))))
nfhvyt    08.07.2019, 15:38
Оценка:  +7
nfhvyt
У дебила началось апокалиптическое обострение. Т.е. эти мрази отдали Крым без единого выстрела а уголовная ответственность будет лежать на простых украинцах? После этого логично бы было принять закон заменяющий рукопожатие зигованием.
Зорян_и_Шкиряк    08.07.2019, 15:35
Оценка:  +9
Зорян_и_Шкиряк
Надо с российской стороны так же принять закон об уголовной ответственности за НЕпризнание Крыма российским. Упарываться, так упарываться! Есть же в РФ ответственность за неуважение к власти?!
Так что не надо останавливаться на достигнутом!
tulchanin    08.07.2019, 15:46
Оценка:  +4
tulchanin
Забавно получается.
- Чей Крым ?
- Украинский! (иначе срок на Украине)
-Значит Крым нужно вернуть Украине ?
- Нет! (иначе срок за призывы к нарушению терр. целостности РФ)

А молчать в ответ на такой вопрос ещё не запрещено ни кем ?
T-REX2    08.07.2019, 16:05
Оценка:  0
T-REX2
Как не запрещено?Уже давно маудауны бегают с этой провокацией
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