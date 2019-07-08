В Киеве на саммит Украина-ЕС не пустили вице-премьера по евроинтеграции - СМИ

Иванна Климпуш-Цинцадзе является членом первой десятки предвыборного списка партии Порошенко "Европейская солидарность".

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Вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина-ЕС, который проходит сегодня в Киеве.

Об этом сообщает “Европейская правда“.

“Климпуш-Цинцадзе не подали в перечне участников встречи, несмотря на то, что именно она отвечает за эту тематику, и Евросоюз ожидал ее участия. По данным источников, еще сегодня рассматривалась возможность участия Климпуш-Цинцадзе в саммите. Но когда вице-премьер пришла в Мариинский дворец, ей отказали во входе“, пишет издание.

Межправительственные договоры на встрече будет подписывать первый вице-премьер и министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Стоит отметить, что Иванна Климпуш-Цинцадзе является членом первой десятки предвыборного списка партии Порошенко “Европейская солидарность“. В своих выступлениях и публикациях она часто публично критикует шаги команды нынешнего президента.

Как сообщалось, 8 июля в Киеве начался 21-й саммит Украина - Европейский Союз. Владимир Зеленский уже встретился с главой Европейского совета Дональдом Туском и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.