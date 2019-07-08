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В Киеве на саммит Украина-ЕС не пустили вице-премьера по евроинтеграции - СМИ

Комментариев: 2
Иванна Климпуш-Цинцадзе является членом первой десятки предвыборного списка партии Порошенко "Европейская солидарность".
Климпуш-Цинцадзе пока никак не прокомментировала ситуацию
Климпуш-Цинцадзе пока никак не прокомментировала ситуацию
facebook.com/UA.EU.NATO

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Вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина-ЕС, который проходит сегодня в Киеве.

Об этом сообщает “Европейская правда“.

“Климпуш-Цинцадзе не подали в перечне участников встречи, несмотря на то, что именно она отвечает за эту тематику, и Евросоюз ожидал ее участия. По данным источников, еще сегодня рассматривалась возможность участия Климпуш-Цинцадзе в саммите. Но когда вице-премьер  пришла в Мариинский дворец, ей отказали во входе“, пишет издание.

Межправительственные договоры на встрече будет подписывать первый вице-премьер и министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Стоит отметить, что Иванна Климпуш-Цинцадзе является членом первой десятки предвыборного списка партии Порошенко “Европейская солидарность“. В своих выступлениях и публикациях она часто публично критикует шаги команды нынешнего президента.

Как сообщалось, 8 июля в Киеве начался 21-й саммит Украина - Европейский Союз. Владимир Зеленский уже встретился с главой Европейского совета Дональдом Туском и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

 

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Теги: Киев, саммит, ЕС, Евросоюз, Иванна Климпуш-Цинцадзе, европейская интеграция
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Комментариев (3)
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Boxerogos    08.07.2019, 15:48
Оценка:  0
Boxerogos
Кстати,что такое"климпуш-цицнадзе" ?Грузинское блюдо?
Woodbrother    08.07.2019, 15:41
Оценка:  -4
Woodbrother
Зеля все еще торчит от кокса.
nfhvyt    08.07.2019, 15:49
Оценка:  -1
nfhvyt
Облегчился придурок?
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