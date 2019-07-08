Зеленский, Туск и Юнкер пообщаются втроем, после чего примут участие в пленарном заседании саммита.

Саммит Украина-ЕС начался со "встречи в узком кругу"

На весь экран Свернуть

Саммит Украина-ЕС начался со "встречи в узком кругу"

Читай также: Во время саммита Украина ЕС подпишут соглашения на десятки миллионов евро

8 июля в Киеве начался 21-й саммит Украина - Европейский Союз. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В рамках мероприятия президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер проведут встречу в узком кругу.

Читай также: Встречу Гройсмана и Могерини неожиданно отменили

Также Владимир Зеленский, Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер примут участие в пленарном заседании 21-го саммита Украина - ЕС. Кроме того, запланировано подписание двусторонних документов между Украиной и Евросоюзом.

Напомним, ранее президент Евросовета Дональд Туск выступил с прощальной речью к украинцам последний раз в своей должности.