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Саммит Украина-ЕС начался со "встречи в узком кругу"

Комментариев: 1
Зеленский, Туск и Юнкер пообщаются втроем, после чего примут участие в пленарном заседании саммита.
Саммит Украина-ЕС начался со "встречи в узком кругу"
© president.gov.ua
Фото 1/8
  • Зеленский, Туск и Юнкер начали саммит Украина-ЕС
Саммит Украина-ЕС начался со "встречи в узком кругу"
Зеленский, Туск и Юнкер начали саммит Украина-ЕС
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8 июля в Киеве начался 21-й саммит Украина - Европейский Союз. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В рамках мероприятия президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер проведут встречу в узком кругу.

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Также Владимир Зеленский, Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер примут участие в пленарном заседании 21-го саммита Украина - ЕС. Кроме того, запланировано подписание двусторонних документов между Украиной и Евросоюзом.

Напомним, ранее президент Евросовета Дональд Туск выступил с прощальной речью к украинцам последний раз в своей должности.

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Теги: Украина-ЕС, саммит, Зеленский, Туск, Юнкер
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Комментариев (1)
VSHIVANKA    08.07.2019, 15:59
Оценка:  0
VSHIVANKA
А В ЭТОМ УЗКОМ КРУГУ БУДУТ ОБСУЖДАТЬ РАЗГУЛ НЕОНАЦИЗМА НА ОКРАИНЕ И УГРОЗЫ ФИЗИЧЕСКОЙ РАСПРАВЫ НАД ЖУРНАЛИСТАМИ И ИХ СЕМЬЯМИ ЗА ТО , ЧТО ОНИ ДЕЛАЮТ СВОЮ РАБОТУ ?
ВЕДЬ ЕВРОПА ОПЛОТ ЕВРОПЕЙСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ?
ИЛИ СДЕЛАЮТ ВИД. ЧТО ВСЁ ХОРОШО И ПОВОДА ВОЛНОВАТЬСЯ НЕТ ?
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