Саммит Украина-ЕС начался со "встречи в узком кругу"
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8 июля в Киеве начался 21-й саммит Украина - Европейский Союз. Об этом сообщает пресс-служба президента.
В рамках мероприятия президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер проведут встречу в узком кругу.
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Также Владимир Зеленский, Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер примут участие в пленарном заседании 21-го саммита Украина - ЕС. Кроме того, запланировано подписание двусторонних документов между Украиной и Евросоюзом.
Напомним, ранее президент Евросовета Дональд Туск выступил с прощальной речью к украинцам последний раз в своей должности.
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