Отныне Минобороны может возглавить гражданское лицо

Зеленский подписал соответствующий документ.

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Президент Владимир Зеленский исключил должности министра обороны, его заместителя и директора Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества из перечня должностей военнослужащих и работников правоохранительных органов, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава.

Об этом говорится в указе №498 от 8 июля, опубликованном пресс-службой главы государства.

Указ вносит изменения в перечень должностей военнослужащих и работников правоохранительных органов, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и предельных воинских и специальных званий по этим должностям.

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Из перечня исключены такие должности для замещения военными как министр обороны, его заместитель и директор Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества.

Как сообщалось 11 июня, зеленский уволит Луценко из-за отсутствия юридического образования.