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"Оппозиционная платформа" Юрия Бойко приближается к "Слуге народа", - соцопрос

Комментариев: 4
"Оппозиционная платформа" Юрия Бойко приближается к "Слуге народа", - соцопрос

В рейтинге партий накануне парламентских выборов лидируют “Слуга народа“ и “Оппозиционная платформа - За жизнь“. Таковы роллингового исследования, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и центром “Социальный мониторинг“, опубликованного сегодня. 

Об этом сообщает 112 телеканал.
 
Согласно результатам опроса, “Слуга народа“ Дмитрия Разумкова набирает 41,6% голосов среди тех, кто определился с выбором.
 
“Оппозиционная платформа - За жизнь“ Юрия Бойко сокращает разрыв от лидера - на данный момент за нее готовы голосовать 13,7% избирателей.
 
Также в парламент проходят “Европейская солидарность Петра Порошенко (8,5%), “Батькивщина“ Юлии Тимошенко (7,7%) и “Голос“ Святослава Вакарчука (7,7%).
 
Остальные партии набирают менее 4% и не преодолевают 5%-й барьер для попадания в Верховную Раду.
 
Роллинговое исследование проводилось методом личного интервью среди населения возрастом 18 лет и старше. Было опрошено 2 тысячи респондентов, статистическая погрешность составляет не более 2,2%.
 

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Комментариев (4)
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Letohradek    08.07.2019, 16:00
Оценка:  0
Letohradek
Оппоблок пойдет нах как и в 2014 )) Но уже в этот раз не за паребрик а в тюрягу, всем составом
T-REX2    08.07.2019, 15:58
Оценка:  -1
T-REX2
Чем больше ЗЕ заигрывает с гейропой и галицаями,тем больше набирает оппоблок-все логично
Я_Христос    08.07.2019, 15:53
Оценка:  0
Я_Христос
Вышиватные свиньи идут нах.)))
Хитрый-Лис    08.07.2019, 15:57
Оценка:  0
Хитрый-Лис
рЮссишь шВайн!!!!!!!!!!!!!!
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