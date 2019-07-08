"Оппозиционная платформа" Юрия Бойко приближается к "Слуге народа", - соцопрос

В рейтинге партий накануне парламентских выборов лидируют “Слуга народа“ и “Оппозиционная платформа - За жизнь“. Таковы роллингового исследования, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и центром “Социальный мониторинг“, опубликованного сегодня.

Об этом сообщает 112 телеканал.



Согласно результатам опроса, “Слуга народа“ Дмитрия Разумкова набирает 41,6% голосов среди тех, кто определился с выбором.



“Оппозиционная платформа - За жизнь“ Юрия Бойко сокращает разрыв от лидера - на данный момент за нее готовы голосовать 13,7% избирателей.



Также в парламент проходят “Европейская солидарность Петра Порошенко (8,5%), “Батькивщина“ Юлии Тимошенко (7,7%) и “Голос“ Святослава Вакарчука (7,7%).



Остальные партии набирают менее 4% и не преодолевают 5%-й барьер для попадания в Верховную Раду.



Роллинговое исследование проводилось методом личного интервью среди населения возрастом 18 лет и старше. Было опрошено 2 тысячи респондентов, статистическая погрешность составляет не более 2,2%.

