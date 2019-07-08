СБУ обыскала кабинет советника Авакова по делу о взятке в $30 тысяч

В случае доказанности вины чиновнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

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СБУ провела обыск в кабинете советника министра внутренних дел Арсена Авакова Виктора Коржа по делу о вымогательстве им 30 тысяч долларов взятки. Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Обыск прошел в его рабочем кабинете по улице Институтская, 29/3, кабинет №204 в Киеве. Кроме того, СБУ выделила в отдельное производство эпизод в отношении Коржа.

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Ему инкриминируется уголовное преступление по части 3 статьи 369-2 УК. Чиновнику грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, 4 июля в Торонто у Арсена Авакова спросили, кто заказал Екатерину Гандзюк.