В Хмельницком осудили горе-мать, "сдававшую в аренду" своих детей

Женщина за деньги передавала детей в “посуточную аренду“ для принуждения к попрошайничеству.

Женщине назначено наказание в виде 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества npu.gov.ua

В Хмельницкой области осуждена женщина, которая “сдала в аренду“ для попрошайничества двух малолетних детей.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Хмельницкой области.

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Досудебным расследованием, проведенным следственным управлением Главного управления Национальной полиции в области, установлено, что в августе прошлого года 32-летняя женщина, преследуя корыстные мотивы, решила осуществить незаконную сделку в отношении двух своих детей - мальчиков в возрасте 2 и 6 лет.

Для этого уроженка Винницкой области, проживая в городе Хмельницком, активно подыскивала потенциальных клиентов для дальнейшей передачи детей за соответствующую плату в “посуточную аренду“ для принуждения к попрошайничеству.

Горе-мать задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения 5 тыс. грн., которые злоумышленница получила за передачу детей на один день аренды.

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Как сообщил начальник отдела прокуратуры области Роман Нараган, по результатам рассмотрения обвинительного акта в указанном уголовном производстве лицо признано виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (незаконное соглашение относительно малолетних детей) Уголовного кодекса Украины.

Приговором Хмельницкого горрайонного суда ей назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Осужденная продолжает содержаться под стражей.

Ранее полиция обнародовала видео-материал о данном расследовании.

Как сообщалось 16 июня, жительница Хмельницкого пыталась продать 16-летнюю дочь в бордель.