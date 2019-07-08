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В Хмельницком осудили горе-мать, "сдававшую в аренду" своих детей

Комментариев: 2
Женщина за деньги передавала детей в “посуточную аренду“ для принуждения к попрошайничеству.
Женщине назначено наказание в виде 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества
Женщине назначено наказание в виде 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества
npu.gov.ua

В Хмельницкой области осуждена женщина, которая “сдала в аренду“ для попрошайничества двух малолетних детей.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Хмельницкой области.

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Досудебным расследованием, проведенным следственным управлением Главного управления Национальной полиции в области, установлено, что в августе прошлого года 32-летняя женщина, преследуя корыстные мотивы, решила осуществить незаконную сделку в отношении двух своих детей - мальчиков в возрасте 2 и 6 лет.

Для этого уроженка Винницкой области, проживая в городе Хмельницком, активно подыскивала потенциальных клиентов для дальнейшей передачи детей за соответствующую плату в “посуточную аренду“ для принуждения к попрошайничеству.

Горе-мать задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения 5 тыс. грн., которые злоумышленница получила за передачу детей на один день аренды.

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Как сообщил начальник отдела прокуратуры области Роман Нараган, по результатам рассмотрения обвинительного акта в указанном уголовном производстве лицо признано виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (незаконное соглашение относительно малолетних детей) Уголовного кодекса Украины.

Приговором Хмельницкого горрайонного суда ей назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Осужденная продолжает содержаться под стражей.

Ранее полиция обнародовала видео-материал о данном расследовании.

Как сообщалось 16 июня, жительница Хмельницкого пыталась продать 16-летнюю дочь в бордель.

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Теги: дети, торговля людьми. Хмельницкий
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Комментариев (2)
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T-REX2    08.07.2019, 17:13
Оценка:  +1
T-REX2
Для этого уроженка Винницкой области, проживая в городе Хмельницком, активно подыскивала потенциальных клиентов для дальнейшей передачи детей за соответствующую плату в “посуточную аренду“ для принуждения к попрошайничеству
Урожениц винницкой обл.всю страну к попрошайничеству принудил.
Lyonya-Space    08.07.2019, 16:38
Оценка:  -1
Lyonya-Space
Детей жаль...
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