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Чартер из Ниццы сделал 5 кругов над Харьковом и улетел в сторону Киева

Комментариев: 6
В аэропорту пока никак не прокомментировали странные маневры .
Самолет Beech B300 Super King Air 350 рассчитан на 9-11 пассажиров
Самолет Beech B300 Super King Air 350 рассчитан на 9-11 пассажиров
pinterest.com

В понедельник, 8 июля, над Харьковом по непонятным причинам кружил частный самолет прилитевший из города Ницца (Франция).

Об этом говорят данные сайта Flightradar24, который мониторит передвижения воздушных судов.

Согласно данным ресурса, рейс UTS155 около 14:00 вылетел из французского города. Достигнув Харькова, самолет сделал пять кругов над городом, после чего развернулся и полетел в сторону Киева.

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Стоит отметить, что рейс является не регулярным, а чартерным. Самолет Beech B300 Super King Air 350 рассчитан на 9-11 пассажиров. В аэропорту Харькова прокомментировать маневры UTS155 не смогли, пишет NewsRoom Kharkiv. “В связи с тем, что это чартерный рейс, у нас нет о нем информации. К нам сообщений о нем не поступало. Прямого авиасообщения между Монако и Харьковом нет, а посадку он не запрашивал. Несмотря на погодные условия, аэропорт работает в штатном режиме“, - рассказала менеджер по маркетингу Алина Печерица.

Самолет из Ниццы сделал пять кругов над Харьковом
Самолет из Ниццы сделал пять кругов над Харьковом
flightrаdar24.com

Как сообщалось 8 июля, полиция открыла производство из-за падения самолета под Полтавой.

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Теги: самолет, Харьков, Ницца, Киев
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Комментариев (8)
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П    08.07.2019, 17:31
Оценка:  0
П
Добкин-младший подумал: - А может сразу на работу?
Брюква_и_Клюква    08.07.2019, 17:29
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
А откуда в аэропорту Харькова знают, что борт из Монако? В Монако то своего аэропорта нет!
Глод    08.07.2019, 17:15
Оценка:  +1
Глод
Облачность, дождь.
WTF2Wrf    08.07.2019, 17:04
Оценка:  -1
WTF2Wrf
Какой-то глюк "флайтрадара"?
время полета 1 час 20 минут (из Ниццы, через Харьков в Киев)??? Да лдно?
WTF2Wrf    08.07.2019, 17:06
Оценка:  -1
WTF2Wrf
1908 км (это у них же там написано)
Как я понимаю, это бизнес-джет-истребитель 5-го поколения, с крейсерской на сверхузвуке?
Сливной_Бачок    08.07.2019, 16:56
Оценка:  -3
Сливной_Бачок
Тупые писаки, вы хоть в гугле новости проверяйте: новость 2015 года.
nfhvyt    08.07.2019, 16:46
Оценка:  -5
nfhvyt
В аэропорту прокомментировать не смогли ))))))))) Феерический бардак, кто куда летает над Украиной не важно.
Lyonya-Space    08.07.2019, 16:40
Оценка:  +3
Lyonya-Space
Наверно на борту нанюханый Добкин-джуниор, по ходу полёта командует об изменении маршрута.
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