Чартер из Ниццы сделал 5 кругов над Харьковом и улетел в сторону Киева

В аэропорту пока никак не прокомментировали странные маневры .

В понедельник, 8 июля, над Харьковом по непонятным причинам кружил частный самолет прилитевший из города Ницца (Франция).

Об этом говорят данные сайта Flightradar24, который мониторит передвижения воздушных судов.

Согласно данным ресурса, рейс UTS155 около 14:00 вылетел из французского города. Достигнув Харькова, самолет сделал пять кругов над городом, после чего развернулся и полетел в сторону Киева.

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Стоит отметить, что рейс является не регулярным, а чартерным. Самолет Beech B300 Super King Air 350 рассчитан на 9-11 пассажиров. В аэропорту Харькова прокомментировать маневры UTS155 не смогли, пишет NewsRoom Kharkiv. “В связи с тем, что это чартерный рейс, у нас нет о нем информации. К нам сообщений о нем не поступало. Прямого авиасообщения между Монако и Харьковом нет, а посадку он не запрашивал. Несмотря на погодные условия, аэропорт работает в штатном режиме“, - рассказала менеджер по маркетингу Алина Печерица.

Самолет из Ниццы сделал пять кругов над Харьковом flightrаdar24.com

Как сообщалось 8 июля, полиция открыла производство из-за падения самолета под Полтавой.