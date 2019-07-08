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Филарет принимал препараты, которые ухудшили его состояние – архиепископ Зоря

Комментариев: 4
По словам архиепископа, после приема лекарств Филарет "стал резко терять работоспособность" .
Филарет на встрече настоятелей храмов Киева 3 июня 2019 года
Филарет на встрече настоятелей храмов Киева 3 июня 2019 года
wikipedia.org

Пресс-секретарь Киевской митрополии архиепископ Евстратий Зоря рассказал о том, какие медицинские препараты принимал Филарет и почему ухудшилось его состояния. Об этом архиепископ сообщил в интервью Укринформ.

По словам Евстратия, время накануне Объединительного собора было особенно важным.

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“Октябрь-ноябрь-декабрь (в прошлом году - ред.) - очень важно было сохранить единство Киевского патриархата. Мощные силы работали на разрушение этого единства. Эти силы направляли свои усилия и против патриарха Филарета как предстоятеля“, - рассказал владыка Евстратий.

Евстратий утверждает, что именно в этот промежуток времени Филарет стал принимать новые лекарства. С их приемом архиепископ и связывает ухудшение состояния Филарета.

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“На Покров в прошлом году патриарх вместе с митрополитом Макарием служили на Софиевской площади молебен. Там он говорил проповедь, есть видеозапись, заметно, что патриарх хорошо себя чувствует. Буквально меньше чем через пару недель здесь, в Укринформе, проходит пресс-конференция. Это совершенно другое состояние. Такое впечатление, что он постарел на десять лет, он с трудом говорил, плохо выглядел. Насколько я понял, это было связано с рекомендацией принимать определенные медицинские препараты... Ситуация была странная, потому что ему порекомендовали принимать определенные препараты, и он резко начал терять трудоспособность: хуже говорить, хуже двигаться. И все это происходит в такой критический момент. Мы начали искать причину, и единственный наш вывод: действие нового препарата. Как только он перестал его принимать, он за неделю пришел в нормальную форму“, - отметил владыка Евстратий.

На вопрос, какие именно препараты принимал Филарет, Евстратий ответил так:

К медицинской части я никогда не имел никакого отношения. У патриарха есть его племянница, которая по специальности - врач. Есть врачи, которые сопровождают его многие годы

Ранее сообщалось о том, что Филарет сравнил Епифания с Иудой. Глава Киевского патриархата вспомнил о библейском изменнике, говоря о конфликте со своими учениками.

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Теги: Филарет, Евстратий
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Комментариев (4)
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НочьБобра    08.07.2019, 17:22
Оценка:  -3
НочьБобра
92 года - пора на пенсию ! Гузар понял что стар и ушел. Бенедикт-16 понял что стар и ушел, Пацаны подали прекрасный пример.
T-REX2    08.07.2019, 16:44
Оценка:  -1
T-REX2
специализация:патриарх-раскольник .ТАК держать!
Peyot    08.07.2019, 16:42
Оценка:  -1
Peyot
Все намного проще. Филарет - тсарый кгбшный сектант как и вся РПЦ. Потому сидел и ждал команды из кремля что бы сыграть свою роль!!! И сейчас отыигрывает пока еще дуба не врезал ему то уже 90+
Lyonya-Space    08.07.2019, 16:41
Оценка:  -4
Lyonya-Space
Препараты из закладок?
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