"Партнеры удивлены": Климпуш-Цинцадзе винит в своем недопуске в Мариинку Гройсмана

Вице-премьер считает, что ее исключению из списка участников саммита поспособствовал премьер Владимир Гройсман.

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Вице-премьера по вопросам евроинтеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе действительно не пустили в Мариинский дворец в Киеве для участия в саммите Украина-ЕС. Об этом пишет “Интерфакс-Украина“.

Она считает, что это связано с влиянием премьер-министра Владимира Гройсмана. “От правительства было официальное представление Офису президента с перечнем лиц, которые будут представлены от правительства“, - пояснила она.

“Что изменилось между пятницей и сегодня? Я имею основания полагать, что это решение было навязано Офису президента со стороны главы правительства. Как по мне , это свидетельствует о саботаже реальной работы в европейской интеграции“, - сказала Климпуш-Цинцадзе.

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Вице-премьер допускает, что эта ситуация может быть связана с результатами правительственного совещания, которое состоялось в пятницу. “Это мои выводы из высказываний на правительственном совещании в пятницу. Я им тогда не придала должного значения“, - сказала она.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что множество решений, которые сегодня будут приниматься на саммите, было подготовлено при активном и непосредственном участии офиса европейской и евроатлантической интеграции и ее лично.

“Видно, из Офиса президента также никто не настаивал на том, что профильный вице-премьер должен быть там. Для меня это сигнал того, что мы переходим в плоскость лозунгов“, - добавила она.

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Вице-премьер отметила, что для европейских институтов важна наследственность проводимых в Украине реформ, но такие ситуации свидетельствуют, что политической воли в Украине на это нет.

В частности, Климпуш-Цинцадзе отметила, что пока не общалась ни с кем из международных партнеров по этой ситуации, но заявила, что они были удивлены, увидев, что профильного вице-премьера не пускают на мероприятие.

По ее словам, из предложенного списка участников от Кабмина также изъяли министра финансов Оксану Маркарову.

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“Правда, со стороны Еврокомиссии нет визави госпожа Маркаровой Домбровскиса (вице-председателя Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса - прим.ред.), а мои визави все на месте“, - добавила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве начался саммит Украина-ЕС. Он проходит в Мариинском двоце.