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Из-за странного поведения Зеленского сравнили с Добкиным младшим

Комментариев: 9
Украинцы подметили странное поведение Зеленского на официальном мероприятии.
Из-за странного поведения Зеленского сравнили с Добкиным младшим
© Соцсети
Фото 1/5
  • Видео-нарезку назвали "Зеленский "сыграл" Добкина младшего"
  • Видео-нарезку назвали "Зеленский "сыграл" Добкина младшего"
  • Видео-нарезку назвали "Зеленский "сыграл" Добкина младшего"
  • Видео-нарезку назвали "Зеленский "сыграл" Добкина младшего"
  • Видео-нарезку назвали "Зеленский "сыграл" Добкина младшего"
Из-за странного поведения Зеленского сравнили с Добкиным младшим
Видео-нарезку назвали "Зеленский "сыграл" Добкина младшего"
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В сети выложили видео-нарезку с одной из пресс-конференций, в которой принял участие президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей рабочей поездки в Закарпатскую и Львовскую область 6 июля 2019 года.

Пользователи активно комментируют видео обнародованное YouTube-канлом “Рейтинг - политика без прикрас“.

Глава государства на видео ведет себя несколько странно, пользователи сети предполагают, разные причины плохого самочувствия Зеленского.

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Напомним, в июне 2017 года народный депутат от Оппозиционного блока Дмитрий Добкин снова был пойман на странном поведении во время пленарного заседания Верховной Рады. Соответствующее видео в своем Facebook опубликовал журналист Ян Доброносов.

Как сообщалось, 6 июля в Ужгороде Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Закарпатской областной государственной администрации Игоря Бондаренко. Представление прошло в помещении Закарпатской таможни. Глава государства подчеркнул, что его команда серьезно настроена на борьбу с контрабандой.

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Теги: Владимир Зеленский, Добкан, наркотики
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Комментариев (10)
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НочьБобра    08.07.2019, 17:26
Оценка:  +1
НочьБобра
Волшебный белый порошек все никак не отпускал нашего лидера нации из своих сильных объятий.
П    08.07.2019, 17:23
Оценка:  -3
П
Нарезку можно сделать о ком угодно. Я имею в виду медийную личность.
НочьБобра    08.07.2019, 17:28
Оценка:  +1
НочьБобра
Нет там никакой нарезки. Там сам зеля так нарезался , что просто в дым. Неужели он не мог пыхнуть на час позже, уже после публичных мероприятий ? Просто капец ...
ВосставшийИзБана    08.07.2019, 17:19
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Вот потому он и не сдавал анализы на наркотики.
Дром    08.07.2019, 17:16
Оценка:  +4
Дром
Зеленский пьет воду - очень странно.
Брюква_и_Клюква    08.07.2019, 17:21
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Где найти такую воду, товарищ Дром, от которой так здоровенно плющит?
T-REX2    08.07.2019, 17:27
Оценка:  -4
T-REX2
Попробуй"Карпатську джерельну"-он как порохоботов плющит
Брюква_и_Клюква    08.07.2019, 17:32
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
У Вас челюсть заело на слове "порохобот", товарищ номерной Рексик!
КимЧенПых    08.07.2019, 17:14
Оценка:  +4
КимЧенПых
су.ка не те грибы
foster12    08.07.2019, 17:13
Оценка:  0
foster12
Шото пошло не так. То ли много, то ли мало, то ли кокс не свежий.....
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