Из-за странного поведения Зеленского сравнили с Добкиным младшим

Украинцы подметили странное поведение Зеленского на официальном мероприятии.

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В сети выложили видео-нарезку с одной из пресс-конференций, в которой принял участие президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей рабочей поездки в Закарпатскую и Львовскую область 6 июля 2019 года.

Пользователи активно комментируют видео обнародованное YouTube-канлом “Рейтинг - политика без прикрас“.

Глава государства на видео ведет себя несколько странно, пользователи сети предполагают, разные причины плохого самочувствия Зеленского.

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Напомним, в июне 2017 года народный депутат от Оппозиционного блока Дмитрий Добкин снова был пойман на странном поведении во время пленарного заседания Верховной Рады. Соответствующее видео в своем Facebook опубликовал журналист Ян Доброносов.

Как сообщалось, 6 июля в Ужгороде Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Закарпатской областной государственной администрации Игоря Бондаренко. Представление прошло в помещении Закарпатской таможни. Глава государства подчеркнул, что его команда серьезно настроена на борьбу с контрабандой.