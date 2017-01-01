Мужчина забил скалкой соседа и попытался скрыться на плоту в Киев

Причина конфликта – банковская карта, которую в последствии украл нападающий.

В Сумской области 25-летний парень забил знакомого до смерти скалкой. Причина конфликта – банковская карта, которую украл нападающий.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

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Преступление совершено в городе Кролевец, был жестоко убит 47-летний мужчина. Его нашел друг, который и вызвал на место событий полицейских.

Полицейские быстро вычислили нападающего. Им оказался 25-летний сосед, которого видели в компании с убитым. Местонахождение мужчины сразу определить не удалось.

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Подозреваемого нашли в Шостскинском районе у берега реки. Он пытался покинуть населенный пункт при помощи плота. Парня арестовали, в отделе полиции он призвался в убийстве.

Подозреваемый рассказал, что причиной поступка стало алкогольное опьянение и непреодолимое желание получить “легкие“ деньги. Мол, во время застолья он услышал, как умерший рассказывает, что имеет на банковской карточке значительные деньги. Поэтому, когда он ушел в соседнюю комнату спать, он взял деревянную скалку и несколько раз ударил его по голове. Потом забрал карточку, снял с нее деньги и потратил на спиртные напитки и продукты питания. Понимая, что его могут искать, выехал в соседний район, где сначала скрывался у своего знакомого, а затем планировал по воде добраться до Киева.

Как сообщалось 8 июля, в Киеве на Троещине иностранец устроил стрельбу в ресторане, ранена девушка-бармен.